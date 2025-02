Le Esplorazioni figurative di Barbara Pellandino

L'artista, originaria della Val Chisone, presenterà un corpus di lavori che si distingue per il suo approccio al figurativo. La mostra sarà un'opportunità per esplorare la sua ricerca artistica, che si sviluppa attraverso l'uso esclusivo di carboncino e grafite. Le opere, caratterizzate da un figurativo iperrealistico, sono il risultato di un'accurata ricerca sulla luce e sull'ombra, in grado di restituire una profondità visiva notevole, pur senza l'ausilio del colore.

Barbara Pellandino, nata nel 1985, si sta affermando nel panorama dell'arte figurativa contemporanea. Recentemente ha partecipato alla Paratissima Torino 2024 e ha ottenuto il terzo posto ex aequo con Domenico Perrini al Concorso d'Arte Gabriele Campana 2024, riconoscimenti che testimoniano il suo talento e la sua abilità tecnica.

Durante l'inaugurazione, i visitatori avranno l'opportunità di incontrare l'artista e di approfondire il suo percorso creativo. Sarà disponibile il catalogo della mostra e un buffet di benvenuto per tutti i partecipanti. Inoltre, chi desidera può tesserarsi gratuitamente per il 2025 alla Lilium Art Gallery, sostenendo così l’impegno della galleria nella promozione di giovani artisti.

La mostra “Esplorazioni figurative” si presenta come una riflessione sulla realtà, con un linguaggio semplice ma potente che affonda nel bianco e nero per restituire verosimiglianza e intensità. Con questo evento, la Lilium Art Gallery continua a promuovere giovani talenti, offrendo loro una piattaforma per esprimersi e crescere nel mondo dell’arte.