Al CAI di Rivarolo Canavese Guarigioni d'Amore di Marchisio e Maffiodo

La serata di San Valentino ha regalato la presentazione dell’autobiografia Guarigioni d'Amore, direttamente svolta dai tre autori del testo: Lodovico Marchisio - Responsabile del CAI-GEB - Circolo Unicredit e del CAI sottosezione di Torino - Roberta Maffiodo, cantante, fotografa e moglie di Marchisio - e la giornalista Edi Morini. L'evento ha avuto luogo presso la sede sociale del CAI di Rivarolo Canavese.

Successivamente all’introduzione del Vice-Presidente del CAI, vi sono stati i saluti del nuovo Presidente, Gianpiero Oberto. A seguire, Marchisio e Maffiodo hanno condiviso con il pubblico i loro vissuti ed emozioni, esponendo le tematiche principali del libro. Queste evidenziano il forte legame della loro coppia, in cui, nonostante le difficoltà individuali, riescono a guarirsi, prendendosi reciprocamente cura l'uno dell'altro. È proprio questa relazione simbiotica a rappresentare non solo la loro unione, ma anche l’ambiente della montagna, concepita come una “terapia naturale” con effetti benefici, specialmente in presenza di condizioni critiche di salute fisica e mentale, come la malattia di Parkinson. In questo contesto, ogni sfida della vita viene affrontata con determinazione.

Lodovico Marchiso e Roberta Maffiodo al centro con il presidente ed il vice presidente del Cai Rivarolo

Gli autori hanno portato una testimonianza diretta, accompagnata dalla proiezione di un'ampia serie di filmati, curati da Walter Marchisio (figlio di Lodovico). I video documentano la famiglia Marchisio in numerose escursioni, camminate, ferrate e arrampicate. Questi filmati confermano le tesi degli autori, che sostengono la montagna-terapia come una temporanea guarigione dal Parkinson e affermano che la depressione si può vincere.

A seguire, il pubblico è stato intrattenuto con la lettura di alcuni passi del libro da parte di Roberta Maffiodo. Al termine della lettura, Maffiodo ha recitato alcune poesie e canzoni, tra le quali Poesia che puoi cambiare il Mondo, Mia agognata Signora e Montagna d'Amore, tutte opere di Marchisio. Infine, ha cantato, suscitando l’entusiasmo del pubblico, i canti popolari Montagne Addio, Le Mie Valli e Signore delle Cime.