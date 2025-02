Una piattaforma programmatica per una Valle d'Aosta migliore

L'evento, promosso da un gruppo di associazioni e cittadini attivi, si prefigge l'obiettivo di dare vita a un confronto aperto e partecipato sul futuro della regione, basato su principi di giustizia sociale, equità, sostenibilità ambientale e democrazia.

Nei mesi scorsi, un gruppo di persone impegnate nella vita sociale e politica della Valle d'Aosta ha elaborato una bozza di piattaforma programmatica, che intende rappresentare un punto di partenza per un progetto di cambiamento radicale nella gestione del territorio e delle risorse della regione. Si tratta di un'iniziativa che nasce dal basso e mira a raccogliere idee, suggerimenti e critiche da parte di tutti i cittadini, per affinare ulteriormente la proposta e renderla quanto più inclusiva possibile.

"Il nostro obiettivo è costruire un progetto di Valle d'Aosta che sia davvero per tutti, che metta al centro il bene comune e che ponga particolare attenzione alla sostenibilità ambientale e alla giustizia sociale", spiegano i promotori. L'incontro di sabato sarà l'occasione per tutti coloro che vogliono dare un contributo attivo, condividendo le proprie valutazioni e proposte, contribuendo così a un dialogo costruttivo per migliorare la bozza di piattaforma.

Il gruppo promotore invita anche gli operatori dei media a partecipare e a diffondere l'iniziativa, per sensibilizzare la cittadinanza e favorire una partecipazione ampia e pluralista. Il dibattito pubblico, infatti, rappresenta una delle modalità più efficaci per raccogliere le diverse esigenze della comunità e costruire un progetto che rispecchi davvero le istanze del territorio.

La piattaforma programmatica, che sarà consultabile in anteprima online sul sito www.piattaforma-vda.blogspot.com, si prefigge di rispondere alle sfide più urgenti della nostra epoca, come la crisi ambientale, la crescente disuguaglianza sociale e la necessità di un modello economico più equo e sostenibile.

La premessa della bozza sottolinea la necessità di un cambiamento radicale nell'approccio politico, che smetta di concentrarsi solo su interessi a breve termine e privilegi di pochi. "Non possiamo più permetterci un approccio miope: il disagio sociale e le disuguaglianze sono ancora troppo rilevanti. La crisi ambientale non è più una minaccia futura, ma una realtà che stiamo vivendo", affermano i promotori. La proposta punta a trasformare la Valle d'Aosta in un modello virtuoso di sostenibilità e giustizia sociale, sfruttando appieno le sue potenzialità territoriali e le sue risorse naturali.

In quest'ottica, l'incontro di sabato sarà un momento cruciale per raccogliere spunti e idee per costruire insieme una Valle d'Aosta che guardi al futuro con ottimismo e responsabilità. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare attivamente a questo importante confronto, contribuendo alla creazione di una piattaforma condivisa che possa orientare le politiche della regione verso un futuro migliore, più giusto e sostenibile per tutti.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare la bozza della piattaforma programmatica online e contattare il gruppo promotore all’indirizzo e-mail piattaformavda@gmail.com.