A Doues un weekend tra salute, sapori e riflessioni sulla Terra

Sarà un fine settimana tutto da vivere quello in programma il 9 e 10 agosto a Doues, nel cuore della Valle d’Aosta. Un piccolo comune di montagna che si apre al grande pubblico con un calendario ricco e sfaccettato, pensato per nutrire corpo, mente e spirito. Due giorni in cui il tema della salute, della sostenibilità e della tradizione si intrecciano in un format che ha l’ambizione di parlare a tutti, in modo semplice e profondo.

Si comincia sabato mattina con la Giornata della Salute, dalle 9.30 alle 12.30, presso il padiglione dell’area manifestazioni. I riflettori sono puntati su due figure di spicco del mondo scientifico e medico:

Il Prof. Sergio Chiesa , medico esperto di fitoterapia, proporrà una riflessione concreta e affascinante su un tema di grande attualità: “L’iperplasia prostatica benigna è curabile con le nostre erbe spontanee?” . Un’occasione per riscoprire il valore terapeutico della biodiversità montana.

A seguire, il Dott. Alessandro Scorba, gastroenterologo e divulgatore, guiderà il pubblico alla scoperta del nostro “secondo cervello”, con un intervento dal titolo “Il microbiota intestinale: i nostri più preziosi amici, che vivono dentro di noi”.

Un incontro aperto a tutti, pensato per rendere accessibili temi scientifici di grande rilevanza, in un dialogo aperto e partecipato.

La festa prosegue domenica 10 agosto nel borgo di Planavillaz, con "I sapori e i saperi di un tempo": una giornata immersiva, dalle 10.30 alle 18.30, alla scoperta delle tradizioni artigianali e alimentari del territorio.

Tra banchi di prodotti biologici, esposizioni di artigianato, profumi e gusti antichi, si potranno vivere esperienze autentiche nei laboratori dei “saperi dimenticati”, veri e propri angoli di memoria viva, dove riscoprire gesti, oggetti e storie che hanno segnato la cultura alpina.

Alle ore 19, spazio alla convivialità con un ricco apericena organizzato dalla Pro Loco di Doues, un’occasione per assaporare il meglio dei prodotti locali in compagnia, celebrando la filiera corta e la tradizione gastronomica di montagna.

Ma è nella serata che si concentra uno degli appuntamenti più attesi dell’intero weekend: alle 20.30, al padiglione delle manifestazioni, è in programma l’incontro con la Dott.ssa Maria Cristina Pasquali, ospite d’eccezione nota per il suo impegno a favore della salute del pianeta.

Protagonista del volume “Muro io ti mangio”, insignita del riconoscimento “Donne che salvano la Terra” da Slowfood e Regione Piemonte, presenza costante del programma Geo su RAI 3, la Pasquali accompagnerà il pubblico in una riflessione profonda e appassionata sull’equilibrio fragile tra uomo e ambiente, con uno stile diretto e coinvolgente.

A introdurre la serata sarà l’On. Franco Manes, volto di riferimento della politica valdostana a Roma, mentre la conduzione è affidata alla giornalista svizzera Daniela Fornaciarini, che darà ritmo al dibattito con domande puntuali e uno sguardo europeo.

Il Comune di Doues, promotore dell’iniziativa, invita cittadini e turisti a partecipare numerosi, in uno spirito di scoperta, condivisione e crescita collettiva. Un weekend tra le montagne valdostane dove il sapere incontra la bellezza, e la salute si intreccia con la cultura in un abbraccio che profuma di autenticità.