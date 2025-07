Roumiage 2025, un Ponte Culturale tra Italia e Francia

L'edizione di quest'anno, in programma dal 18 al 24 agosto a Coumboscuro, promette un ricco calendario di eventi che spazieranno tra convegni, incontri, spettacoli e momenti di convivialità. La partnership tra More News e il Roumiage mira a rafforzare la diffusione di un programma che si propone di essere un vero e proprio ponte tra le due nazioni, promuovendo la condivisione e lo scambio culturale.

Il tema scelto "da paire en fi", la "trasmissione generazionale", porta in risalto il ruolo del passaggio culturale ed identitario delle civiltà. Argomento dalle mille sfaccettature, sviluppato in decine di appuntamenti. In particolare con la Traversado - marcia di unione tra Provenza e Piemonte sui sentieri della emigrazione, dei pellegrini, delle lingue, del contrabbando: quindi convegni, incontri, spettacoli, "festin" momenti di condivisione, costumi tradizionali, teatro, arte.

PRODUZIONE ESCLUSIVA FINALE DOMENICA 24 AGOSTO con il concerto evento che prevede alle ore 15.00 per la prima volta assieme sullo stesso palco, due "figli d'arte", che trasmettono a loro volta la creatività dei loro padri, riconosciuta a livello popolare. Si tratta di Alberto Bertoli e Filippo Graziani. Apertura con il cantautore patoisant Ludovico Sanmartino.

La prevendita - ingresso unico 20 €. è attiva su Mailticket.

INFO - Coumboscuro Centre Prouvencal info@coumboscuro.it - tel 328.6039251 - 0171.98707