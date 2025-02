Bando CVA per l'attribuzione di cinque borse di 5.000

Anche quest’anno CVA bandisce un concorso per l’assegnazione di cinque borse di studio cinque borse di studio del valore di 5.000 € ciascuna per sostenere il percorso di studio accademico di studentesse meritevoli residenti in Valle d’Aosta, che abbiano conseguito il diploma di maturità presso una scuola secondaria di secondo grado valdostana e che intendano intraprendere percorsi universitari nell’ambito delle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics).

Questa iniziativa rientra nelle attività previste dal Piano di Sviluppo Integrato al 2027, che prevede la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati a promuovere e sensibilizzare i temi legati alla sostenibilità sia ambientale che sociale e creare valore condiviso sul territorio. Le borse di studio mirano a sostenere l’ingresso delle studentesse valdostane nei percorsi di laurea nelle discipline STEM, caratterizzate ancora oggi da un rilevante divario di genere. Proprio in quest’ottica CVA ha deciso di lanciare la seconda edizione dell’iniziativa oggi, 11 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza.

I requisiti per presentare le candidature alla borsa di studio, oltre l’intenzione di iscriversi a facoltà STEM nell’anno accademico2025/26 sono:

voto di maturità non inferiore a 80/100; media dei voti delle materie scientifiche (ad esempio, matematica, fisica, chimica, scienze, biologia, ecc.) del quarto e quinto anno, non inferiore a 8/10; ISEE-Universitario non superiore a € 44.000; l’intenzione di iscriversi, nell’anno accademico 2024/2025, a un corso rientrante nell’ambito delle discipline STEM; la residenza in Valle d’Aosta.



L’attribuzione delle borse di studio avverrà sulla base di una graduatoria definita secondo l’ISEE universitario, in modo da privilegiare studentesse con minore disponibilità economica, essendo il criterio di merito indispensabile per presentare la candidatura. Le borse di studio verranno erogate in tre tranche. Le prime due, del valore di 2.000 euro saranno elargite entro 15 giorni lavorativi dopo la presentazione del pagamento della prima e dell’ultima retta universitaria. La terza tranche, da 1.000 euro, sarà erogata dopo la presentazione della documentazione attestante l’elenco degli esami sostenuti nell’anno accademico 2025/26 con relativa votazione, insieme ad una relazione scritta nella quale la studentessa dovrà raccontare il suo primo anno di università, le soddisfazioni e le difficoltà incontrate ed evidenziando in che modo la borsa di studio conseguita sia stata di supporto al suo percorso didattico e alla sua esperienza universitaria.

Il pagamento di questa ultima rata avverrà solo se la studentessa avrà conseguito almeno tre esami, indipendentemente dalla votazione conseguita.

La borsa di studio è cumulabile con altre borse.

Le domande dovranno essere presentate tassativamente tramite apposito form sul sito CVA alla pagina https://www.cvaspa.it/borse-<wbr></wbr>di-studio a partire dal 16 giugno 2025 ed entro il 1 settembre 2025.

Per scaricare il regolamento del bando: https://www.cvaspa.it/borse-<wbr></wbr>di-studio