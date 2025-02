Ad aprile saranno erogati contributi per le spese di locazione

La misura di sostegno è finalizzata ad agevolare l'accesso alla locazione per chi si trova in condizioni di difficoltà economica, e il Bando relativo è stato pubblicato con la deliberazione di Giunta regionale n. 1202 del 2 ottobre 2024.

Per chi desiderasse maggiori dettagli sui requisiti di accesso al contributo e le modalità di erogazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio Coordinamento e sostegno abitativo, che si trova in via Promis 2/A, ad Aosta. Il personale dell’ufficio è disponibile per rispondere a domande e fornire informazioni nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 12:00, e il mercoledì anche dalle 14:30 alle 15:30, esclusi i giorni festivi. Inoltre, il numero telefonico per contattare l'ufficio è il 0165/272251 o 0165/272613.

Lo Sportello dell’Ufficio Coordinamento e sostegno abitativo sarà aperto all’utenza anche in presenza, con un orario specifico che, fino al 29 aprile 2025, prevede l’apertura il martedì e il giovedì dalle 9:00 alle 13:00, sempre con esclusione dei giorni festivi. Questo servizio rappresenta un importante punto di riferimento per chi necessiti di informazioni e assistenza nella presentazione delle domande per l’accesso al fondo di sostegno alle locazioni.