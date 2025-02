Charvensod: Consegnati i box bebè ai nuovi Tsarvensolèn e Tsarvensolèntse

Anche quest’anno, il Comune di Charvensod, con la collaborazione delle aziende e delle associazioni del territorio, ha consegnato, nel tardo pomeriggio di venerdì 7 febbraio, i box bebè ai genitori dei nuovi Tsarvensolèn e Tsarvensolèntse nati nel 2024.

“Diamo un caloroso benvenuto alle nuove Tsarvensolèntse e ai nuovi Tsarvensolèn; siamo felici e orgogliosi di accoglierli nella nostra Comunità”, dice l’assessore alle politiche sociali Francesca Lucianaz. “Il momento della consegna dei box bebè è sempre un’importante occasione per creare rete tra amministrazione, associazioni e famiglie, che, a loro volta, hanno la possibilità di conoscersi e confrontarsi. Un particolare ringraziamento va fatto anche alle associazioni locali, che ogni anno contribuiscono ad accogliere al meglio il futuro della nostra Comunità.”

I box contengono prodotti per l’igiene e un gioco donati dal Comune, un libro morbido donato dalla Biblioteca, una maglietta donata dall’associazione di Fiolet e Rebatta, un body dall’Asd Becca di Nona 3142, un berretto/bavagliolo dai Vigili del Fuoco volontari, un paio di calze dallo Sci Club Chamolé, un gioco dall’Asd Charvensod, una cornaille dai Peuccabouque, prodotti per la cura personale da Proloco e Alpini, degli adesivi dai Digourdi, un portachiavi dalla Gaie Famille, le pouette con i costumi della Gaie Famille de Charvensod realizzate dalle volontarie dell’Unicef, il cui acquisto da parte del Comune aiuta i progetti per i bambini dei paesi in difficoltà seguiti dall’organizzazione umanitaria.

Alla consegna erano presenti, insieme ai loro genitori, i piccoli Giulia Bollon, Elia Diodato, Samuele Ioppolo, Sofia Mamjoud e Milo Perret.