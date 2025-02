PAPA: preghiamo per i Paesi in guerra, ricordiamo gli sfollati della Palestina

Francesco non fa mancare all’udienza generale di oggi, 5 febbraio, in Aula Paolo VI, un pensiero per i Paesi colpiti dai conflitti e dalle loro conseguenze. Nonostante il raffreddore che ha impedito la lettura della catechesi, affidata a padre Pierluigi Giroli, officiale della Segreteria di Stato, il Pontefice ha voluto pronunciare lui stesso l’appello per i “Paesi che soffrono la guerra”.

“La martoriata Ucraina, Israele, Palestina. Tanti Paesi che stanno soffrendo lì. Ricordiamo gli sfollati della Palestina e preghiamo per loro”

Preghiere per i sacerdoti nei Paesi poveri o in guerra

Anche nel saluto ai pellegrini polacchi, pronunciato da padre Giroli, il Papa ha fatto riferimento ai territori piagati da povertà o violenze, incoraggiando a “pregare per i sacerdoti e i consacrati che svolgono il loro ministero nei Paesi poveri e in guerra”, specialmente – ha aggiunto – “in Ucraina, in Medio Oriente e nella Repubblica Democratica del Congo”.