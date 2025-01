Intervento del Soccorso Alpino Valdostano al Colle del Gigante

Nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 13:00, è scattato l'intervento del Soccorso Alpino Valdostano (SAV) al Colle del Gigante, sul Monte Bianco, a seguito di un incidente causato da una valanga. La segnalazione è arrivata tempestivamente, e l'elicottero con a bordo tecnici del Soccorso Alpino e un medico è decollato immediatamente per raggiungere la zona.

Al momento dell'arrivo dell'elicottero, la persona coinvolta, un uomo di 50 anni di nazionalità tedesca, era già stata estratta dalla massa nevosa grazie all'intervento di altri alpinisti presenti sul posto. Nonostante la gravità dell'incidente, il primo esame delle sue condizioni ha evidenziato che non sembrano esserci lesioni gravi.

L'uomo è stato trasportato in elicottero presso il Pronto Soccorso dell'ospedale regionale per gli accertamenti diagnostici e per le cure necessarie. Al momento non si segnalano complicazioni serie, ma i medici stanno monitorando la sua situazione con attenzione.

Il Soccorso Alpino Valdostano raccomanda sempre la massima prudenza nelle escursioni in alta montagna, in particolare nelle zone più esposte al rischio di valanghe, come il Colle del Gigante, un'area che, seppur frequentata da esperti alpinisti, presenta comunque pericoli imprevedibili, soprattutto in condizioni meteorologiche instabili.

Si invita anche a monitorare costantemente il bollettino nivometeorologico e a seguire le indicazioni delle autorità locali per prevenire incidenti di questo tipo.