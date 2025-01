Nuova sede per gli Uffici Tutele e Area Minori del Dipartimento delle Politiche Sociali

L’Ufficio Tutele, Curatele e Amministrazioni di Sostegno si è trasferito da località Croix Noire n. 44 a Saint-Christophe, a Quart, in località Amérique n. 33.

I nuovi recapiti telefonici sono: 0165-776806, 776821, 776849, mentre è rimasto invariato l’indirizzo e-mail di riferimento: u-tutele@regione.vda.it.

L’ufficio Nucleo di valutazione dell’area Minori si è trasferito dalla sede di via Saint-Martin de Corleans ad Aosta (Ex Maternità) sempre presso gli uffici in località Amérique n. 33, a Quart.

Le due psicologhe e le due assistenti sociali assegnate al nucleo Minori rispondono ai nuovi seguenti recapiti telefonici 0165776850 - 0165776805 - 0165776825 - 0165776802, mentre gli indirizzi e-mail di riferimento sono rimasti invariati.