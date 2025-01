Droite déportatrice

La lunga della politica populista e xenofoba che attraversa gli Stati Uniti, con Donald Trump a farne da tragico simbolo, non può e non deve essere ignorata. Le sue politiche di deportazione, la disumanizzazione dei migranti e il cinismo con cui ha trattato i diritti fondamentali degli esseri umani sono una macchia indelebile sulla storia recente. Ma ciò che è ancora più preoccupante è il silenzio che arriva dalla destra italiana, che, purtroppo, continua a fare i conti con la propria indifferenza verso la sofferenza degli altri, lasciando che l'odio e la malvagità di certe politiche avanzino senza una risposta decisa.

Trump, con il suo famigerato "America First", ha costruito una retorica velenosa che ha reso i migranti, spesso fuggiti da guerre e persecuzioni, dei capri espiatori. Le sue politiche di deportazione, che hanno strappato bambini dalle braccia delle madri e separato famiglie, sono l’esempio di una cattiveria che rasenta il sadismo. La criminalizzazione della migrazione, la costruzione del muro con il Messico e il trattamento disumano dei richiedenti asilo sono solo alcuni dei capitoli di una strategia basata sull’intolleranza e sull’odio. Ogni misura adottata da Trump ha avuto come obiettivo principale la creazione di una “società purificata”, dove la diversità era considerata un pericolo, e l'inclusione un fastidio.

Tuttavia, ciò che emerge come ancor più inquietante è l’assordante silenzio che arriva dalla destra italiana di fronte a questa deriva xenofoba e disumana. Politici come Giorgia Meloni e Matteo Salvini, leader dei due principali partiti di destra, sembrano fare orecchie da mercante quando si tratta di condannare le violazioni dei diritti umani perpetrate dal loro alleato d'oltreoceano. In un’intervista recente, la Meloni ha dichiarato che “l’Italia non è e non sarà mai un porto aperto per tutti”, usando toni che non solo giustificano l’esclusione, ma che risuonano fin troppo simili alla retorica trumppiana. Eppure, la stessa Meloni, che si definisce “patriota” e che si erge a paladina dei valori nazionali, continua a mantenere un silenzio preoccupante sul trattamento riservato ai migranti negli Stati Uniti. E Salvini, da parte sua, pur dichiarandosi critico verso la gestione dell’immigrazione da parte dell'Unione Europea, non si è mai apertamente distanziato dalle politiche di Trump, anzi, ha più volte elogiato l’ex presidente per il suo approccio rigido e “deciso” verso l’immigrazione.

Questo silenzio diventa ancora più grave se messo in relazione con l’attualità italiana, dove i temi della memoria storica e dei diritti umani dovrebbero occupare un posto di primo piano. A pochi giorni dalle celebrazioni per il Giorno della Memoria, giornata simbolo della lotta contro ogni forma di discriminazione, razzismo e odio, la destra italiana ha scelto, invece, di silenziare le voci di chi denuncia l’ingiustizia. Non solo: nei giorni scorsi, il governo italiano ha addirittura messo a disposizione un aereo di stato per liberare un criminale di guerra libico, Al-Senussi, condannato per torture e omicidi durante il regime di Gheddafi. Il fatto che un’assoluta indifferenza venga mostrata per la sofferenza delle vittime del regime libico, e allo stesso tempo si apra la porta per un assassino di guerra, è una contraddizione che merita di essere denunciata con fermezza.

La domanda che deve essere posta, senza possibilità di ambiguità, è questa: condivide anche Antonio Tajani, Ministro degli Esteri e figura di spicco di Forza Italia, la decisione di utilizzare un aereo di stato per favorire la liberazione di un criminale di guerra? Un uomo che ha partecipato alla tortura e all'assassinio di innocenti, un torturatore la cui liberazione non può che offendere la memoria storica di tutte le vittime di crimini contro l'umanità.

La destra italiana, che continua a chiudere gli occhi sulla violenza perpetrata da Trump e sulla macabra opportunità di liberare un uomo accusato di torture e omicidi, non può definirsi “patriota”. Un vero patriota rispetta la dignità umana e la memoria storica, non si fa complice dell’ingiustizia. Il silenzio della destra di fronte a queste scelte è una vergogna che non può essere ignorata.

Non possiamo permettere che il populismo di destra, che promuove l’odio e la divisione, continui a guadagnare terreno. Le sue politiche non solo sono moralmente inaccettabili, ma sono anche un pericolo per la democrazia. La destra deportatrice, che insegue facili consensi sfruttando la paura, deve essere fermata. E la destra italiana, che preferisce restare silente e cieca davanti agli orrori di certe politiche, deve rispondere alle proprie responsabilità morali.

In una società civile, non ci possono essere zone grigie quando si tratta di giustizia e diritti umani. La deportazione non è una soluzione, ma un atto di violenza. La risposta della destra italiana deve essere chiara: solidarietà, accoglienza e rispetto per la dignità umana. La malvagità di Trump non può diventare una strada da percorrere, e il silenzio della politica italiana su questi temi non può essere tollerato. È tempo che la destra smetta di ignorare la sofferenza altrui, per non essere etichettata come parte di un sistema che alimenta odio invece di offrire speranza.

Destra deportatrice

