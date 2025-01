Batailles de Reines: Tutto pronto per il 68° Concours Régional

Il 22 gennaio 2025, l'Association Régionale Amis des Batailles de Reines ha celebrato la sua prima Assemblea ordinaria dell’anno, un incontro annuale che ha visto l'approvazione del conto consuntivo e la presentazione del Calendario del 68° Concours Régional Batailles de Reines. L’assemblea è stata l’occasione per fare un bilancio del lavoro svolto e per dare uno sguardo alle importanti sfide future. Il presidente dell’associazione, Roberto Bonin, ha aperto l'incontro con una riflessione positiva sullo stato dell'associazione, nonostante gli anni difficili segnati da emergenze sanitarie e sfide impreviste.

Nel suo intervento, Bonin ha dichiarato di essere "assolutamente soddisfatto" del buon andamento e della stabilità finanziaria dell'Association, un risultato che si inserisce in un percorso che ha visto l’associazione affrontare momenti difficili come la pandemia da Covid-19 nel 2020 e gli anni successivi segnati dalle sue conseguenze, così come l’emergenza sanitaria Bluetongue nel 2024. "Un grazie particolare – ha continuato Bonin – agli enti istituzionali e a tutti gli sponsor che hanno supportato l’Association in questi anni difficili". L’impegno delle istituzioni e il sostegno di sponsor locali sono stati, infatti, fondamentali per il proseguimento delle attività dell’associazione e per la promozione delle tradizioni locali.

Uno degli appuntamenti più attesi, il 68ème Concours Régional Batailles de Reines, è stato al centro della discussione. Il calendario della manifestazione è stato approvato all'unanimità, confermando l’impegno dell’associazione a preservare e valorizzare una delle tradizioni più radicate della cultura valdostana: la battaglia delle regine, un’emozionante competizione tra bovine che simboleggia la forza e la bellezza delle tradizioni rurali della regione.

Le diciotto eliminatorie del concorso si terranno in diverse località della Valle d'Aosta, a partire da Montjovet il 23 marzo, e proseguiranno fino al 5 ottobre con la tradizionale finale regionale in programma il 19 ottobre all'Arena Croix-Noire di Aosta. L'appuntamento clou dell’autunno sarà il 9° Confronto Interregionale Valle d’Aosta e Piemonte, che si terrà sabato 18 ottobre, seguito dalla finale regionale il giorno successivo. Inoltre, la 12° edizione dell’ESPACE MONT-BLANC, una manifestazione parallela che celebra le tradizioni delle Alpi, si terrà quest’anno a Chamonix, domenica 28 settembre.

Un altro aspetto importante della serata è stata la presentazione del calendario espositivo, che sarà visibile dal 30 gennaio al 2 febbraio 2025 presso lo stand Batailles de Reines, situato all’interno del padiglione enogastronomico della Foire de Saint-Ours, in piazza Plouves ad Aosta. Un’occasione importante per tutti gli appassionati e per i curiosi che vorranno conoscere da vicino la storia e le dinamiche della tradizione delle battaglie delle regine.

Il Concours Régional rappresenta molto di più di una semplice competizione: è un momento di aggregazione sociale che coinvolge tutta la comunità valdostana. Le battaglie, che si svolgono tra bovine di razza valdostana, sono il culmine di una tradizione secolare che affonda le radici nell’antica vita pastorale della regione. Questo evento, infatti, è un simbolo della forte connessione tra l’uomo e la terra, un modo per celebrare il lavoro dei pastori e degli allevatori, che ogni anno mettono in campo non solo le loro bestie, ma anche tutta la passione e il rispetto per la natura che da sempre contraddistingue la Valle d'Aosta.

In questo contesto, l'Association Régionale Amis des Batailles de Reines si conferma come custode di una tradizione che, seppur evoluta nel tempo, non ha mai perso il suo legame con le radici rurali. L’organizzazione di eventi, la valorizzazione del patrimonio agricolo e culturale, e il sostegno alla comunità locale sono tra le priorità dell’associazione, che lavora costantemente per garantire che queste tradizioni non solo vengano preservate, ma che continuino a crescere e ad adattarsi ai tempi moderni.

La 68° edizione del Concours Régional si preannuncia quindi come un momento di grande rilevanza per la comunità valdostana e per chi, da anni, segue con passione questa tradizione unica. Un evento che celebra la forza delle tradizioni, il rispetto per la natura e l'importanza della comunità, un’occasione per stare insieme, divertirsi e continuare a tramandare le storie e le tradizioni che definiscono l’identità della Valle d'Aosta.