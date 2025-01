Piano Legalità&Intergenerazionalità Forum Camp Avvio 2025

Continua la pianificazione dei Forum Camp, quali incontri di informazione e sensibilizzazione rivolti ai giovani e ai giovanissimi e alle loro famiglie con la finalità di generare confronto e ricerca su questioni sociali e giovanili, in stretta sinergia con la cooperativa sociale L'Esprit à l'Envers che si occupa della gestione dei Punti Unici di Accesso sul territorio regionale sotto il coordinamento regionale dell’Assessorato Sanità Salute e Politiche sociali.

Nello specifico, il giorno 25 in accordo con Alessandro Battendier, Assessore alle Politiche sociali del Comune di La Salle, prenderanno parte al Forum rappresentanti del Gruppo Motociclistico Red Code Emergency Bikers Valle d'Aosta, Forze dell’ordine, associazione Alcolisti Anonimi Valle d'Aosta e associazione Al-Anon/Alateen per familiari e amici di alcolisti mentre, il giorno 7 febbraio, su richiesta di Federico Barzagli, Sindaco di Morgex, saranno chiamati a intervenire Massimo Denarier, Segretario generale aggiunto del CESP - Consiglio Europeo dei Sindacati di Polizia e i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri locale. Entrambi i Forum saranno moderati da Laura Ottolenghi, coordinatore tecnico del Piano Legalità&Intergenerazionalità.

“I Forum Camp rappresentano un importante esempio di progettualità condivisa - dichiara l’Assessore Jean-Pierre Guichardaz - dove professionisti, istituzioni e cittadini si incontrano per riflettere insieme sui temi cruciali che riguardano la comunità. Attraverso il confronto e il dialogo, vogliamo offrire ai giovani e alle loro famiglie spazi concreti di partecipazione e sensibilizzazione su questioni attuali come la maturità civica e le scelte responsabili legate all’uso di alcol.

Desidero ringraziare le istituzioni e le persone che hanno reso possibile l’iniziativa, in particolare i rappresentanti dei Comuni da La Salle e Morgex, la cooperativa sociale L’Esprit à l’Envers, i Punti Unici di Accesso, le Forze dell’Ordine e tutti coloro che con la loro presenza e il loro impegno, hanno contribuito a trasformare questi incontri in un momento di crescita collettiva. Questi Forum dimostrano come la collaborazione tra soggetti diversi possa generare sinergie significative, creando una rete di iniziative che coinvolgono le realtà territoriali e rafforzano il senso di responsabilità condivisa. Il nostro obiettivo di mettere in rete esperienze, risorse e competenze è stato pienamente raggiunto, a beneficio della comunità e delle nuove generazioni.

Solo lavorando insieme possiamo creare un terreno fertile per sviluppare buone pratiche e affrontare le sfide del nostro tempo con maggiore consapevolezza e impegno.”