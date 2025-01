Il Consiglio Valle è convocato martedì 28 e mercoledì 29 gennaio

Sono state presentate 20 interrogazioni, di cui quattro del gruppo Forza Italia: stato dell'arte della realizzazione del parco fotovoltaico nell'area ex tiro a volo di Saint-Vincent; iscrizioni alla Sfom e al Conservatoire nell'anno scolastico 2024-2025; azioni intraprese a seguito della pubblicazione del "Rapporto lupo 2023"; situazione attuale dell'epidemia di Bluetongue in Valle d'Aosta.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha depositato quattro interrogazioni: azioni per scongiurare l'occupazione di un immobile in località Panorama a Châtillon; interlocuzioni con il Comune di Aosta per l'eliminazione di una scritta all'interno della struttura Plus e solidarietà alle forze dell'ordine; risoluzione di disservizi sulla linea Aosta/Courmayeur; applicazione delle procedure di ampliamento dei volumi degli immobili di cui alla legge regionale 24/2009 e sua disciplina applicativa.

Saranno trattate sei interrogazioni del gruppo Progetto Civico Progressista: tempistiche per la sostituzione del dirigente della Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria; richiesta di una sede da parte di associazioni e realtà culturali; disagi per le temperature troppo basse nelle aule dell'Istituto Itpr Corrado Gex di Aosta; approfondimenti sul vettore idrogeno in Commissione consiliare; iniziative messe in campo dall'Azienda Usl in seguito agli episodi di aggressione agli operatori sanitari; riconoscimento della "Carta europea della disabilità" per l'accesso ai servizi regionali.

Sei anche le interrogazioni del gruppo Rassemblement Valdôtain: attuazione dell'impegno sulle disposizioni in materia di trasparenza delle società partecipate; indennità di bilinguismo dei dipendenti del comparto unico regionale, dell'Usl e delle amministrazioni statali in Valle d'Aosta; miglioramento dell'accessibilità del castello di Verrès; realizzazione di un parco tematico nella zona del Crest del comprensorio del Monterosa Ski; interventi per il collegamento tra l'uscita dell'A5 e il piazzale del traforo del Monte Bianco nel tratto terminale della Statale 26; stato dei lavori per la realizzazione del Polo universitario della Valle d'Aosta.

Delle 28 interpellanze, otto sono del gruppo Forza Italia: azioni per rilanciare l'attività della Casa da gioco e il territorio circostante; tempistiche per la messa a disposizione dei nuovi parcheggi per docenti e studenti del nuovo polo universitario; misure per promuovere il trasporto pubblico notturno tra i giovani; piano per individuare e migliorare le fermate dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale; valorizzazione dell'immobile ex Balzano di Verrès; termine dei lavori della rotatoria de La Grenade a Sarre; intenzione dell'Azienda Usl di dotarsi di Robot Da Vinci Single Port; nomine dei direttori delle Strutture semplici dell'Ausl.

Il gruppo Lega Vallée d'Aoste illustrerà quattro interpellanze: chiusura della scuola secondaria di primo grado dell'Istituzione Mont Emilius 2 nella giornata di sabato a partire dall'anno scolastico 2025-2026; monitoraggio e censimento del canis lupus con l'utilizzo di droni e visori notturni; intendimenti per migliorare la gestione del comprensorio di Weissmatten; approfondimenti in seguito a segnalazioni nei confronti del Centro antiviolenza.

Il Progetto Civico Progressista ha proposto sei interpellanze: valutazioni sull'affido a Inva di servizi informatici; creazione di un collegamento diretto Crest/Belvedere per migliorare l'offerta sciistica di Ayas; progetto per il rilancio della stazione di arrivo dell'impianto di Punta Indren nel comprensorio della Monterosa Ski; revisione dell'avviso per la costituzione di Comunità di energia rinnovabile sul territorio regionale; operazioni di bonifica e ripristino ambientale della discarica di Pompiod; garanzia di un ambiente sicuro e professionale alle donne che accedono ai consultori e alle strutture sanitarie regionali.

Dieci sono le interpellanze del gruppo Rassemblement Valdôtain: azioni a sostegno della proposta di legge statale e della norma di attuazione dello Statuto per l'istituzione di zone produttive speciali e zone franche montane all'interno del territorio regionale; chiusura definitiva del percorso concordatario della Casinò de la Vallée spa; intendimenti per limitare l'inquinamento elettromagnetico negli edifici scolastici valdostani; strategie per garantire la sicurezza pubblica a seguito della presenza di lupi nei centri abitati; continuità della riduzione dello skipass al 50% per i residenti nelle prossime stagioni invernali; applicazione della contrattazione di secondo livello o forme di sviluppo del welfare aziendale per i lavoratori valdostani; risoluzione dell'insufficienza di posti auto riservati al personale dell'ospedale nel Parking Parini; aggiornamento dell'indennità sanitaria temporanea per la dirigenza sanitaria non medica e per le professioni sanitarie; pianificazione delle strategie per sfruttare la grande visibilità del Giro d'Italia in Valle d'Aosta; sviluppo dello sport agonistico di montagna.

Infine, saranno esaminate tre mozioni del gruppo Lega Vallée d'Aoste: attivazione, di concerto con l'Università della Valle d'Aosta, dei corsi per l'abilitazione degli insegnanti valdostani; impegno a comunicare agli utenti interessati la possibilità di rientrare nel procedimento previsto dal "percorso tutela" delle liste di attesa in ambito sanitario; avvio di azioni nei confronti dei soggetti che hanno formulato false accuse in ordine a illegittime interferenze nei consultori.

