Si sono conclusi con la Cerimonia allo stadio Puchoz di Aosta i Campionati italiani di sci dei Vigili del Fuoco

Al termine delle gare, ottimo il bilancio per i Vigili del Fuoco valdostani, con un totale di 23 medaglie individuali, di cui 6 ori, 12 argenti e 5 bronzi, e il primo posto nella classifica per Comandi nella combinata sci alpino/sci nordico e nello scialpinismo.

La Cerimonia di chiusura ha avuto luogo allo Stadio Mario Puchoz di Aosta, con il passaggio di consegna della bandiera dei campionati al Presidente della Federazione dei Corpi dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento e all’Ispettore dell’Unione distrettuale Vallagarina, organizzatori della prossima edizione.

“Giunti alla conclusione di questa importante manifestazione – ha dichiarato il Presidente della Regione Renzo Testolin - credo si possa tracciare un bilancio molto positivo. Tutto ha ben funzionato, dall’aspetto più squisitamente sportivo, all’accoglienza, ai trasporti. Questo è merito dell'importante sforzo profuso da tutti gli organizzatori, a partire dal Gruppo sportivo Godioz, che hanno dato prova di grande professionalità. Mi auguro che gli atleti e i loro accompagnatori e tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci abbiano potuto divertirsi sui nostri comprensori e apprezzare i nostri prodotti tradizionali e la nostra ospitalità.

Permettetemi ancora una breve considerazione: dopo gli eventi dello scorso giugno, grazie all’impegno di tutti oggi Cogne ha ospitato i Campionati dei Vigili del Fuoco e si prepara ad accogliere la Coppa del Mondo dal 31 gennaio al 2 febbraio. Questo deve essere motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità e ci permette di fare, a conclusione di questo 39° Campionato italiano, a tutti i volontari, alle ditte che a vario titolo hanno lavorato con passione e professionalità e, ancora una volta, ai Vigili del Fuoco, professionisti e volontari, che sono sempre vicino al territorio sia nei momento del bisogno che in quelli più piacevoli come in questa occasione, i più sinceri ringraziamenti per il loro importante lavoro.”

“Queste giornate di festa all’insegna dello sport – ha sottolineato l’Assessore al Turismo, Sport e Commercio Giulio Grosjacques - sono state per noi un’esperienza molto bella e gratificante, siamo orgogliosi di aver ospitato questa edizione dei Campionati italiani di Sci dei Vigili del Fuoco. Occasioni come questa offrono la possibilità di momenti di incontro e di confronto che, oltre a rafforzare lo spirito di appartenenza, permettono a ognuno una crescita sia sul piano umano che su quello professionale. Ringrazio i Vigili del Fuoco di tutta Italia per averci onorati della loro presenza sulle nostre splendide montagne e l’augurio è che possano tornare presto in Valle d’Aosta con le loro famiglie per dei periodi di relax e di vacanza, per scoprire le straordinarie bellezze che il nostro territorio sa offrire”.

“Giunti alla conclusione dell’edizione 2025 dei Campionati Italiani di sci alpino e nordico, scialpinismo e snowbord – ha dichiarato il Comandante del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco Salvatore Coriale - desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo prestigioso risultato.

Vigili del Fuoco in servizio e in pensione, professionisti e volontari che con ferma determinazione, professionalità e passione, sotto la supervisione del Comitato Organizzatore incaricato dalla Giunta regionale, hanno realizzato un progetto impegnativo che ha raggiunto l’obiettivo di promuovere l’immagine della Valle d’Aosta e le capacità del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco.

A tutti gli atleti che con lealtà e impegno hanno partecipato alle competizioni sportive programmate nei suggestivi paesaggi di Pila e Cogne rinnovo un caloroso saluto e un arrivederci ai prossimi campionati.”

“A nome del Comitato organizzatore - ha aggiunto il Vicecomandante Stefano Perri – esprimo la piena soddisfazione per la buona riuscita dell’evento e vorrei ringraziare tutti i volontari che si sono adoperati sulle piste di Pila e Cogne e durante le cerimonie di apertura e chiusura nella Città di Aosta, in particolare gli allievi della Scuola Alberghiera della Valle d’Aosta per la professionalità dimostrata nel servizio di sala durante la cena degli atleti, tenutasi presso il Palaindoor - Marco Acerbi”.