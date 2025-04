Manutenzione Viadotto 'Villair' sulla Statale 26 "della Valle d'Aosta" a Quart: Dettagli e Impatti sulla Viabilità

Anas ha annunciato l’avvio dei lavori di manutenzione del viadotto 'Villair', situato al km 96 della Strada Statale 26 "della Valle d'Aosta", nel comune di Quart. L'intervento, programmato per un periodo di circa un mese, riguarda una delle arterie stradali principali della regione, importante per il collegamento tra Aosta e altre località.

Dettagli sull'intervento e modifiche alla viabilità

I lavori di manutenzione, che inizieranno lunedì 7 aprile e si concluderanno mercoledì 30 aprile, sono necessari per garantire la sicurezza e l'efficienza del viadotto, una struttura fondamentale per il traffico quotidiano. Durante il periodo dei lavori, sarà necessaria una modifica temporanea della viabilità.

La circolazione in direzione Aosta sarà deviata sulla complanare comunale, che porterà gli utenti in direzione Villair de Quart. Successivamente, il traffico riprenderà la sua normale corsia sulla statale, 500 metri dopo il km 96,500.

Nessuna variazione per il traffico in direzione Torino

È importante sottolineare che le modifiche alla viabilità riguarderanno solo il traffico in direzione Aosta. I veicoli che viaggiano in direzione Torino non subiranno alcuna alterazione del percorso, garantendo così che il flusso del traffico non venga completamente compromesso.

Motivazioni e necessità dell'intervento

La manutenzione di viadotti e ponti è un intervento cruciale per la sicurezza stradale, soprattutto in aree montane come quelle della Valle d'Aosta, dove le condizioni climatiche e il traffico possono accelerare il deterioramento delle infrastrutture. In particolare, il viadotto 'Villair' ha una rilevanza strategica per il collegamento tra la città di Aosta e le altre zone del territorio, inclusi gli accessi a località turistiche e montane.

Anas, che gestisce la rete stradale nazionale, ha sottolineato l'importanza di questi lavori, che rientrano in un ampio programma di interventi per il rinnovo e la sicurezza delle infrastrutture in tutta Italia. L’obiettivo è quello di garantire un'infrastruttura stradale sicura e funzionale per i cittadini e i visitatori, riducendo al minimo i disagi.

Impatto sul traffico e consigli per gli automobilisti

Anas ha raccomandato agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea che indicherà il percorso alternativo. Nonostante il traffico in direzione Aosta subisca una deviazione, le autorità locali e Anas stanno lavorando per minimizzare gli impatti sulla viabilità, con l’obiettivo di consentire un flusso continuo e sicuro anche durante i lavori. È quindi consigliato, in particolare durante le ore di punta, di prevedere un po' di tempo in più per il viaggio, soprattutto per coloro che devono percorrere la Statale 26.

L'intervento di manutenzione del viadotto 'Villair' sulla Statale 26 rappresenta un passo importante per garantire la sicurezza degli utenti della strada. Nonostante le modifiche alla viabilità in direzione Aosta, il traffico sarà gestito con attenzione per minimizzare disagi, e i lavori sono previsti per concludersi nel mese di aprile. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a seguire le indicazioni per un viaggio sicuro e senza intoppi.