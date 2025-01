Tragedia sfiorata sul Piccolo San Bernardo

La serata stava calando su La Thuile, un angolo di Valle d'Aosta che si affaccia sulla Francia, quando il destino ha messo alla prova dieci snowboarder, intrappolati tra le montagne, incapaci di rientrare a La Rosière. Il gruppo, giunto sulla vetta di un comprensorio sciistico che abbraccia due nazioni, aveva perso l'ultima risalita, quando gli impianti a fune avevano chiuso al termine della giornata. Niente più discese per loro, ma la speranza di trovare una via per tornare, a piedi, verso la Francia. La strada del Piccolo San Bernardo, percorsa nei mesi estivi da auto e viaggiatori, era però chiusa per neve, rendendo quella che sembrava una semplice traversata un'impresa ben più ardua.

Sfidando la fatica e le condizioni avverse, il gruppo ha iniziato il lungo cammino lungo il colle. Ma il buio e la neve hanno presto avuto il sopravvento. La stanchezza ha cominciato a farsi sentire, e l'incertezza sulla loro sicurezza ha spinto i giovani snowboarder a lanciare un sos. Le autorità francesi sono intervenute con tempestività: un elicottero della gendarmeria, con a bordo i soccorritori della Compagnie républicaine de sécurité des Alpes, ha solcato il cielo in direzione di La Thuile.

Il rischio era alto, ma il coraggio dei soccorritori è stato ancora maggiore. Dopo due voli, i dieci snowboarder sono stati tratti in salvo e portati all'eliporto del Pghm di Bourg-Saint-Maurice.

Il viaggio non è stato solo fisico, ma anche mentale, una lezione sul rispetto della montagna e sull'importanza di non sottovalutare mai le sue insidie. Un racconto di sfida e speranza, che ha avuto un lieto fine grazie alla prontezza e al coraggio di chi non ha esitato a rispondere al grido di aiuto.