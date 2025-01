La scuola di una volta rivive nell'arte di Guido Diémoz: l'anteprima dell'opera 'L’Ecoula d’eun cou'

Oggi venerdì 17 gennaio, si è tenuta all'Università della Valle d'Aosta la presentazione in anteprima dell'opera « L’Ecoula d’eun cou », realizzata dall’artista Guido Diémoz. La scultura, che domenica 19 gennaio sarà esposta alla Petite Foire di Donnas e successivamente alla Fiera di Saint Ours, raffigura la scuola di una volta, un mondo rurale fatto di tradizioni e di antichi saperi che oggi, purtroppo, stanno lentamente scomparendo. Con questa opera, Diémoz, scultore autodidatta di grande valore, racconta la sua esperienza scolastica degli anni Cinquanta, un’epoca in cui la scuola elementare rappresentava il cuore pulsante della vita sociale e culturale del villaggio valdostano. La scultura non è solo un atto artistico, ma un omaggio alla memoria di una civiltà contadina che ha sempre messo al centro la comunità, la solidarietà e il senso di appartenenza.

Guido Diémoz, nato nel 1949 a Doues, ha iniziato la sua carriera artistica nel 1977, dedicandosi alla scultura in legno, un materiale che gli consente di esprimere al meglio la sua passione per le tradizioni e la cultura alpina. Nonostante non abbia una formazione accademica, il suo talento è stato riconosciuto innumerevoli volte, con premi nelle Fiere di Aosta e Donnas, e con opere che immortalano la vita delle montagne valdostane. La sua arte è un ponte tra passato e presente, tra la vita di un tempo e le tradizioni che ancora oggi sono vive nei cuori degli abitanti della valle.

Nel corso della presentazione dell’opera, che ha avuto luogo nel nuovo polo universitario della Regione, sono intervenuti importanti figure istituzionali, tra cui la Rettrice dell’Università della Valle d'Aosta, Manuela Ceretta, e l'Assessore regionale ai beni culturali, Jean-Pierre Guichardaz. La Rettrice ha sottolineato l’importanza di ospitare quest’opera in un luogo che rappresenta il futuro dell’istruzione valdostana, collegando simbolicamente il passato, il presente e il futuro della scuola. A chiusura della cerimonia, il poeta Umberto Druschovic ha letto una poesia dedicata all'opera, evocando la figura della maestra che, con il suo insegnamento, ha contribuito a formare le generazioni passate.

L'école d'autrefois renaît dans l'art de Guido Diémoz : avant-première de l'œuvre 'L’Ecoula d’eun cou

Aujourd'hui, vendredi 17 janvier, l'Université de la Vallée d'Aoste a accueilli la présentation en avant-première de l'œuvre « L'Ecoula d'eun cou », réalisée par l'artiste Guido Diémoz. Cette sculpture, qui sera exposée dimanche 19 janvier à la Petite Foire de Donnas et ensuite à la Foire de Saint Ours, représente l'école d'autrefois, un monde rural fait de traditions et de savoirs anciens qui, malheureusement, sont en train de disparaître lentement. À travers cette œuvre, Diémoz, un sculpteur autodidacte de grande valeur, raconte son expérience scolaire dans les années cinquante, une époque où l'école primaire représentait le cœur de la vie sociale et culturelle du village valdôtain. La sculpture n'est pas seulement un acte artistique, mais un hommage à la mémoire d'une civilisation paysanne qui a toujours placé la communauté, la solidarité et le sens de l'appartenance au centre de ses préoccupations.

Guido Diémoz, né en 1949 à Doues, a commencé sa carrière artistique en 1977, se consacrant à la sculpture sur bois, un matériau qui lui permet d'exprimer pleinement sa passion pour les traditions et la culture alpine. Bien qu'il n'ait pas de formation académique, son talent a été reconnu à de nombreuses reprises, avec des prix dans les foires d'Aoste et de Donnas, et avec des œuvres qui immortalisent la vie des montagnes valdôtaines. Son art est un pont entre le passé et le présent, entre la vie d'autrefois et les traditions qui sont encore vivantes dans le cœur des habitants de la vallée.

Lors de la présentation de l'œuvre, qui a eu lieu dans le nouveau pôle universitaire de la région, plusieurs personnalités institutionnelles, dont la Rectrice de l'Université de la Vallée d'Aoste, Manuela Ceretta, et l'Adjoint régional aux biens culturels, Jean-Pierre Guichardaz, sont intervenues. La Rectrice a souligné l'importance d'accueillir cette œuvre dans un lieu qui représente l'avenir de l'éducation en Vallée d'Aoste, établissant symboliquement un lien entre le passé, le présent et l'avenir de l'école. Pour clore la cérémonie, le poète Umberto Druschovic a lu un poème dédié à l'œuvre, évoquant la figure de l'enseignante qui, par son enseignement, a contribué à former les générations passées.