Honorable compromis

Il dibattito sui dei limiti dei due mandati nella Giunta regionale sta ormai occupando il centro della scena politica in Valle d'Aosta. Una discussione che, a mio parere, rischia di distogliere l'attenzione dalle questioni più urgenti e dai temi che davvero meritano di essere affrontati con serietà. Oggi la nostra Regione è chiamata a risolvere dossier importanti e ad affrontare sfide che riguardano tutti i valdostani, e proprio in questo frangente sarebbe opportuno che la politica non si dilungasse su questioni che, per quanto legittime, non sembrano essere tra le priorità del momento.

La questione riguarda in particolare il Presidente ed il Vice Presidente della Giunta ovvero Renzo Testolin e Luigi Bertschy

Perché insistere su un tema del genere in un momento di transizione, proprio quando i dossier già avviati richiedono una gestione attenta e una continuità operativa? Le elezioni regionali sono già fissate per il 25 settembre prossimo, e sarebbe più saggio concentrare l'energia su ciò che ancora c’è da fare, piuttosto che dibattere su un tema che, seppur importante, potrebbe essere affrontato in modo più ponderato nei tempi successivi al voto.

La questione dei due mandati è diventata un vero e proprio nodo politico. Alcuni ipotizzano che la legislatura possa non arrivare a termine, accorciando il mandato e creando una sorta di “spazio temporale” per eludere i limiti imposti dalla norma sui mandati. Ma questa, a mio avviso, sarebbe una vera e propria "furbata". Non sarebbe altro che un escamotage politico per cercare di aggirare le regole e continuare a rimanere aggrappati al potere, senza dare spazio a un rinnovamento reale.

"L’onorevole compromesso che propongo è un altro: dare la parola ai valdostani." Non sarebbe forse più saggio, in un sistema democratico, lasciare che siano i cittadini a decidere chi ha governato bene e chi merita di continuare a farlo? In fin dei conti, è il popolo che deve giudicare chi ha dimostrato di essere capace di gestire i delicati dossier regionali, chi ha saputo traghettare la nostra Regione attraverso le difficoltà, e chi merita la fiducia per continuare a farlo.

L'introduzione di un sistema che consenta a chi ha già raggiunto i due mandati di continuare a governare fino alla metà del 2028 potrebbe rappresentare una soluzione equilibrata. Questo permetterebbe a chi ha avviato i dossier più complessi di portarli a termine con la competenza acquisita e, al contempo, aprirebbe la porta a un rinnovamento politico per la successiva legislatura. "In questo scenario, chi oggi ha avviato progetti fondamentali per la Valle d'Aosta potrebbe lasciarli nella fase di realizzazione a una nuova giunta, che avrà la possibilità di completare il lavoro iniziato." Un passaggio di testimone che sarebbe, quindi, non solo utile, ma necessario.

Questa proposta potrebbe garantire una continuità nell'amministrazione senza forzature politiche e, al contempo, soddisfare la legittima richiesta di rinnovamento. I valdostani avrebbero così un quadro chiaro su chi è stato capace di gestire la Regione, ma anche la certezza che la politica ha l'intenzione di proseguire su una linea di evoluzione, puntando a nuovi volti per il futuro.

In questo scenario, la politica dovrebbe evitare di agire in modo tattico e strumentale, e concentrarsi invece sull’interesse della comunità. L’obiettivo primario dovrebbe essere quello di consolidare le conquiste fatte e costruire una Regione più forte, più coesa e più pronta ad affrontare le sfide dei prossimi anni. I valdostani, infatti, devono essere messi in condizione di scegliere consapevolmente chi li guiderà nel futuro, senza che la politica giochi a vantaggio di chi, magari, preferisce il breve termine della strategia.

L'idea di un "onorevole compromesso" che permetta una gestione condivisa dei temi ancora aperti sarebbe un segnale di maturità politica. Non si tratta di mettere in discussione i principi, ma di perseguire l’efficacia e l’interesse collettivo. In una Valle d'Aosta che sta attraversando una fase delicata, le forze politiche dovrebbero concentrarsi sull’attuazione dei programmi e sulla risoluzione dei problemi concreti che riguardano i cittadini, senza lasciarsi distrarre da un dibattito che, se non gestito correttamente, rischia di appesantire inutilmente il clima politico.

L’auspicio è che le prossime settimane siano dedicate non solo a definire le regole di un eventuale rinnovo della Giunta, ma soprattutto a portare a termine con successo gli impegni già presi. E quando arriverà il momento di rinnovare, i valdostani saranno chiamati a dire la loro, in modo chiaro e netto, sulla direzione politica da intraprendere. Sarà loro, e solo loro, a decidere chi ha governato bene e chi merita di continuare. In fin dei conti, è solo così che la politica può davvero essere al servizio della comunità.

Onorevole compromesso

Le débat sur la limite des deux mandats au sein de la Commission régionale occupe désormais le devant de la scène politique en Vallée d'Aoste. Une discussion qui, à mon avis, risque de détourner l'attention des questions les plus urgentes et des thèmes qui méritent vraiment d'être abordés avec sérieux. Aujourd'hui, notre région doit résoudre des dossiers importants et faire face à des défis qui concernent tous les Valdôtains, et justement en ce moment, il serait préférable que la politique ne s'attarde pas sur des questions qui, bien que légitimes, ne semblent pas être parmi les priorités immédiates.

La question concerne en particulier le Président et le Vice-Président de la Commission, à savoir Renzo Testolin et Luigi Bertschy.

Pourquoi insister sur un tel sujet à un moment de transition, justement lorsque les dossiers déjà lancés nécessitent une gestion attentive et une continuité opérationnelle ? Les élections régionales sont déjà fixées pour le 25 septembre prochain, et il serait plus sage de concentrer l'énergie sur ce qu'il reste à faire, plutôt que de débattre sur un thème qui, bien que pertinent, pourrait être abordé de manière plus réfléchie après le vote.

La question des deux mandats est devenue un véritable nœud politique. Certains hypothèses suggèrent que la législature pourrait ne pas arriver à son terme, raccourcissant ainsi le mandat et créant une sorte d'« espace temporel » pour contourner les limites imposées par la règle des mandats. Mais cela, à mon avis, serait une véritable « astuce ». Ce ne serait rien d'autre qu'un stratagème politique pour tenter de contourner les règles et continuer à s'accrocher au pouvoir, sans laisser de place à un véritable renouvellement.

"Le compromis honorable que je propose est un autre : donner la parole aux Valdôtains." Ne serait-il pas plus sage, dans un système démocratique, de laisser aux citoyens le soin de décider qui a bien gouverné et qui mérite de continuer à le faire ? Après tout, c'est le peuple qui doit juger qui a prouvé sa capacité à gérer les dossiers délicats de la région, qui a su conduire notre région à travers les difficultés et qui mérite la confiance pour continuer.

L'introduction d'un système permettant à ceux ayant déjà atteint les deux mandats de continuer à gouverner jusqu'à la moitié de 2028 pourrait représenter une solution équilibrée. Cela permettrait à ceux ayant initié les dossiers les plus complexes de les mener à terme avec la compétence acquise et, en même temps, ouvrirait la voie à un renouvellement politique pour la législature suivante. "Dans ce scénario, ceux qui ont initié des projets fondamentaux pour la Vallée d'Aoste pourraient les laisser dans leur phase de réalisation à une nouvelle commission, qui aurait la possibilité de terminer le travail entamé." Un passage de relais qui serait donc non seulement utile, mais nécessaire.

Cette proposition pourrait garantir une continuité dans l'administration sans artifices politiques et, en même temps, satisfaire la légitime demande de renouvellement. Les Valdôtains auraient ainsi une vue claire sur ceux qui ont su gérer la région, mais aussi la certitude que la politique a l'intention de poursuivre sur une ligne d'évolution, en visant de nouveaux visages pour l'avenir.

Dans ce scénario, la politique devrait éviter d'agir de manière tactique et instrumentale, et se concentrer plutôt sur l'intérêt de la communauté. L'objectif principal devrait être de consolider les acquis et de construire une région plus forte, plus cohésive et plus prête à relever les défis des prochaines années. En effet, les Valdôtains doivent être mis en mesure de choisir en toute connaissance de cause qui les guidera à l'avenir, sans que la politique ne joue en faveur de ceux qui, peut-être, préfèrent la stratégie à court terme.

L'idée d'un "compromis honorable" qui permettrait une gestion partagée des dossiers encore ouverts serait un signe de maturité politique. Il ne s'agit pas de remettre en question les principes, mais de poursuivre l'efficacité et l'intérêt collectif. Dans une Vallée d'Aoste qui traverse une phase délicate, les forces politiques devraient se concentrer sur la mise en œuvre des programmes et sur la résolution des problèmes concrets qui touchent les citoyens, sans se laisser distraire par un débat qui, s'il n'est pas bien géré, risque d'alourdir inutilement le climat politique.

L'espoir est que les prochaines semaines soient consacrées non seulement à définir les règles d'un éventuel renouvellement de la commission, mais surtout à mener à bien les engagements déjà pris. Et lorsqu'il viendra le moment de renouveler, les Valdôtains seront appelés à dire leur mot, de manière claire et nette, sur la direction politique à prendre. Ce sera à eux, et à eux seuls, de décider qui a bien gouverné et qui mérite de continuer. Après tout, c'est ainsi que la politique peut vraiment être au service de la communauté.