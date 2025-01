Riapre la Bicicletteria di Delfo e arriva la riparazione a domicilio per le Due Ruote

Alessandro Delfino, meglio conosciuto come Delfo, riapre la sua storica attività di biciclette in via 4 Novembre ad Aosta, dando un nuovo impulso alla Bicicletteria di Delfo. Con un’officina ben attrezzata e una vasta gamma di prodotti in vendita, Delfo è pronto a continuare una tradizione che affonda le radici in oltre 30 anni di esperienza. La novità, però, è che oltre a riparare e vendere biciclette nella sua officina, Delfo offre anche il servizio di riparazioni a domicilio, pensato per agevolare coloro che non possono portare la propria bicicletta nel negozio, spesso per motivi logistici o di tempo.

La Bicicletteria di Delfo ha una lunga storia. Inizialmente gestita da Sergio Berta, da tutti conosciuto come ‘il ciclista’, l’attività è stata per anni un punto di riferimento per tutti gli appassionati delle due ruote di Aosta. Dopo la chiusura dell’attività, Berta aveva ceduto il negozio a uno street-restaurant, ma adesso l'attività è tornata nelle mani di Delfo, che l’ha riportata alla sua originaria funzione di negozio e officina di biciclette. "Per me è un'emozione in più aver riportato questo spazio alla sua funzione originaria", racconta Delfo con orgoglio, ricordando il passato e guardando con entusiasmo al futuro.

Delfo ha una connessione speciale con il mondo delle biciclette. La sua passione per le due ruote è iniziata fin da giovane, quando a soli 13 anni partecipava già a competizioni nazionali nella categoria 'Under 18'. Nel 2005 conquistò il titolo di campione italiano di bike trial e nel 2006 divenne maestro di questa disciplina. Oggi, oltre a gestire il suo negozio, Delfo segue con impegno decine di giovani appassionati, trasmettendo loro non solo la tecnica ma anche l'amore per la bicicletta.

Nella sua officina, Delfo offre una vasta scelta di biciclette, dalle più economiche alle più prestigiose, con marchi come Lombardo e, da poco, anche Giant. Accanto alle vendite, Delfo si occupa della riparazione e personalizzazione di biciclette, avendo a disposizione un’ampia gamma di pezzi di ricambio e accessori per ciclisti. "Ho voluto garantire assistenza a qualunque tipo di bicicletta, dalla più economica al pezzo 'cult', dalla bicicletta per bambini alla Fat Bike per correre sulla neve", spiega Delfo, evidenziando la varietà e la diversificazione della sua offerta.

Il servizio di noleggio rappresenta un altro pilastro importante dell’attività. Delfo lavora principalmente con i turisti, offrendo loro biciclette di ogni tipo, incluse quelle a pedalata assistita, molto richieste anche dai ciclisti agonisti per il recupero post-gara. Ma sono le Fat bike, le biciclette da neve con gomme larghe, a registrare un successo crescente. Delfo è stato uno dei primi a introdurre queste biciclette in Valle d'Aosta e oggi, a distanza di tempo, si sente soddisfatto dei risultati ottenuti: "La stagione invernale è alle porte e le richieste di Fat bike sono in deciso aumento rispetto allo scorso anno", commenta con entusiasmo.

Adesso, con l’introduzione del servizio di riparazioni a domicilio, Delfo torna a scommettere su sé stesso, mirando a rispondere ancora meglio alle esigenze dei clienti. Il nuovo servizio, che colma un vuto, consente di offrire una riparazione veloce e comoda a chi, per vari motivi, non può recarsi in negozio. Un modo per rendere la sua officina ancora più accessibile e per rispondere in tempo reale alle necessità degli appassionati di bicicletta che non vogliono rinunciare alla cura delle loro due ruote.

Con la sua esperienza consolidata, la passione per le biciclette e l’innovativa proposta del servizio a domicilio, Delfo si conferma come uno dei protagonisti del mondo della bicicletta in Valle d'Aosta, un punto di riferimento per tutti coloro che amano pedalare e per chi cerca una qualità di servizio unica e su misura.