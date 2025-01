Tassa di soggiorno: precisazioni dell'Assessore al Turismo Giulio Grosjacques

"In merito alle recenti polemiche, ritengo necessario fare chiarezza su alcuni punti. Innanzitutto, voglio rassicurare che abbiamo immediatamente provveduto a correggere l'errore segnalato nelle FAQ pubblicate sul sito dell'assessorato, relativo alla data di scadenza del versamento. Mi preme precisare che, nonostante questo errore nelle FAQ, l'informazione corretta sulla scadenza del 31 gennaio 2025 era già presente e consultabile sul sito regionale nella sezione dedicata all'imposta di soggiorno. Inoltre, già l'11 dicembre, tutti i locatori di alloggi a uso turistico avevano ricevuto una comunicazione specifica via email contenente la data corretta del versamento. Non a caso, la segnalazione che 'Valle d'Aosta Aperta' ha fatto a mezzo stampa è l'unica pervenuta all'assessorato, a riprova del fatto che i locatori di alloggi ad uso turistico avevano ben chiaro quale fosse la scadenza corretta per il versamento."

Inoltre, l'Assessore Grosjacques ricorda che "le modalità di accertamento e riscossione volontaria dei tributi locali sono disciplinate in modo puntuale dalla legge regionale n. 6 del 2014: il mio Assessorato, collaborando attivamente con il CELVA, si è impegnato per favorire l'adozione di modalità di pagamento quanto più possibile uniformi sul territorio, ma sempre nel rispetto dell'autonomia organizzativa che la legge riconosce agli enti locali in materia di riscossione."

"Relativamente a una presunta mancanza nel supportare i locatori," - prosegue l'Assessore - "voglio ricordare, innanzitutto, che l'Assessorato ha dovuto dare priorità alle attività funzionali a rendere interoperabili la banca dati regionale e quella nazionale, per rispettare le scadenze stringenti imposte dal Ministero del Turismo. Questo lavoro è stato fondamentale in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo, per tutte le strutture ricettive e per gli alloggi a uso turistico, di conseguire il CIN (Codice Identificativo Nazionale) entro il 1° gennaio 2025, in modo da evitare l'applicazione di sanzioni."

Per garantire un adeguato supporto ai locatori in questa fase di transizione, l'Assessorato ha inoltre attivato un servizio di assistenza dedicato, disponibile al numero verde 800.61.00.61. Il servizio è operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 12.

"Tenuto conto delle diverse modalità di riscossione adottate a livello locale," - conclude l'Assessore - "invito i proprietari a rivolgersi alla propria Unité des Communes di riferimento per ricevere le indicazioni precise sulle modalità di versamento dell'imposta. Come Assessorato, continueremo a lavorare, nei limiti delle nostre competenze, per facilitare il dialogo tra gli enti e supportare gli operatori del settore."