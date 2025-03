La Valle d'Aosta protagonista all'innovazione internazionale: le startup valdostane brillano a SMAU Parigi

L'evento si terrà presso Station F, il più grande campus di startup al mondo, un luogo simbolo per la crescita e lo sviluppo delle imprese innovative. Questo incontro si inserisce nel contesto delle continue opportunità di networking e sviluppo per le startup, consolidando il legame tra il panorama tecnologico italiano e quello internazionale.

Quest’anno, il roadshow si distingue non solo per il suo tradizionale valore, ma anche per la partecipazione di una delegazione italiana ancora più variegata. Ben 50 startup italiane sono state selezionate, tra circa 300 candidature ricevute, a rappresentare l’eccellenza dell’innovazione made in Italy. Tra queste, ben sette Regioni italiane, tra cui la Valle d’Aosta, sono particolarmente impegnate nel supporto e nella valorizzazione delle realtà emergenti, puntando a una crescita sostenibile e a un più ampio impatto internazionale. Le startup selezionate abbracciano ambiti come l'Intelligenza Artificiale, l’energia, la sostenibilità e la salute, portando un contributo innovativo nei rispettivi settori. L’inclusione della Valle d’Aosta in questo contesto internazionale è una testimonianza della vivacità dell'ecosistema regionale, che non solo partecipa attivamente alle dinamiche dell'innovazione, ma anche affronta con serietà le sfide contemporanee, cercando soluzioni innovative per problemi globali.

L'iniziativa, che ha visto anche il sostegno di istituzioni come Fondazione Compagnia di San Paolo e Intesa Sanpaolo Innovation Center, sottolinea la centralità dell'Italia nel panorama dell’innovazione. La partecipazione della Valle d’Aosta non è casuale: la regione sta dimostrando un interesse crescente nel campo delle tecnologie emergenti, rafforzando la sua posizione tra le regioni più dinamiche per la crescita e l’innovazione in Italia. In un’epoca in cui la tecnologia e l'innovazione sono elementi chiave per la competitività e la sostenibilità, l’impegno della regione non passa inosservato.

Pierantonio Macola, Presidente di SMAU, ha sottolineato come la partecipazione di startup italiane a eventi come questo rappresenti una grande opportunità di crescita reciproca tra il nostro Paese e la Francia. Le aziende italiane, con soluzioni già pronte per essere applicate, offrono competenze e capacità di adattamento che possono rispondere alle esigenze di innovazione dei mercati internazionali, consolidando il Made in Italy come una risorsa strategica a livello globale.

La presenza della Valle d'Aosta alla tappa di Parigi non è quindi solo un'occasione di visibilità, ma anche un segnale forte del crescente interesse verso l’innovazione. L’opportunità di far parte di un ecosistema internazionale così dinamico e ricco di stimoli offre alle startup valdostane un’importante vetrina per espandere la propria rete di contatti, migliorare le proprie capacità di adattamento e trovare nuovi alleati in un mercato globale sempre più competitivo. L’esperienza di SMAU Parigi rappresenta, pertanto, una grande occasione per consolidare il legame tra il territorio e l’innovazione internazionale, con l’obiettivo di rendere la Valle d’Aosta un punto di riferimento anche nell’ambito delle nuove tecnologie.

Le startup selezionate dalla Regione Valle d’Aosta per Smau Parigi

Settore Sostenibilità

- Brsi Srl (presente con Regione Valle d’Aosta), ESG check-up che consente alle

aziende di ottenere in modo autonomo una valutazione iniziale e una panoramica

delle proprie performance in ambito ESG. Sulla base delle risposte fornite, vengono

associati suggerimenti elaborati da esperti che indicano gli step necessari per

migliorare gli aspetti più critici;

https://checkupesg.bilanciarsi.it/

Settore Industria e Smart Manufacturing

- Qtool con Zephyra (presente con Regione Valle d’Aosta), software di

progettazione generativa, basato sulla fisica, che produce progetti ottimizzati che

migliorano significativamente le prestazioni;

https://zephyra.tech/

Settore Turismo e Cultura

- Rditaly con Guidexpress (presente con Regione Valle d’Aosta), applicazione

progettata per rendere l'esplorazione delle città un'esperienza semplice e

personalizzata, avendo sempre al fianco una guida personale virtuale;

https://app.guidexpress.com/it/

Altri settori innovativi

- It's Prodigy srl (presente con Regione Valle d’Aosta), specializzata nella fornitura

di soluzioni tecnologiche avanzate personalizzate per le specifiche esigenze

aziendali e ambienti tecnici;

https://www.itsprodigy.com/en/