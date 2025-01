Visite guidate alla mostra di Emilio Vedova. Questa è pittura

Il Forte di Bard organizza una serie di iniziative collaterali alla mostra Emilio Vedova. Questa è pittura, allestita nelle sale delle Cannoniere sino al 2 giugno prossimo.

In collaborazione con Brivio Due è in programma presso la sede della libreria in Piazza Chanoux ad Aosta, giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 18.00, una conferenza per presentare al pubblico il catalogo che accompagna la mostra. Interverranno la presidente del Forte di Bard, Ornella Badery e la responsabile dell’Area mostre, Sara Gal. L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria: prenotazioni@fortedibard.it o t. 0125 833811.

Per approfondire i contenuti della mostra, l’Associazione Forte di Bard ha deciso di attivare, ogni domenica a partire dal 19 gennaio, un servizio di visite guidate che partiranno a rotazione alle ore 11.00, 12.00, 15.00 e 16.00. Il servizio sarà erogato gratuitamente senza necessità di prenotazione.

Giovedì 6 febbraio 2025, alle ore 18.00, al Forte di Bard, si terrà la conferenza Racconto di una lunga amicizia: Vedova, l’uomo, con Gabriella Belli curatrice della mostra in dialogo con Alfredo Bianchini, presidente della Fondazione Emilio e Annabianca Vedova di Venezia. La prenotazione è obbligatoria chiamando lo 0125 833811 o scrivendo a prenotazioni@fortedibard.it; l’accesso è incluso nel biglietto di ingresso alla mostra (intero 12,00 euro, ridotto 10,00).