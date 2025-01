Al via “The party – Il cinema come non te l’hanno mai raccontato”, un percorso di cresciuta culturale e artistica pensato per i giovani e dedicato al mondo dell’audiovisivo. L’iniziativa si propone di valorizzare il cinema come medium privilegiato per sperimentare e connettere diverse forme d’arte, favorendo la creatività attraverso attività formative, processi inclusivi e un approccio interdisciplinare. Il progetto è organizzato da Long Neck Doc ETS con il contributo della Regione autonoma Valle d’Aosta e realizzato in collaborazione con Plus Aosta, abnormal APS, Camera Corner e Dite Communication.

“The party” si sviluppa attraverso quattro iniziative: gli incontri “Cinema Talk”, lo sportello di consulenza “Toolbox”, le pillole video “Tooltips”, e il contest “The party”. Il progetto prenderà il via il sabato 1° febbraio, alle 18, con il primo dei quattro “Cinema Talk - Aperitivo, racconti e curiosità dietro la macchina da presa”. Ogni primo sabato del mese i partecipanti potranno scoprire i segreti della scrittura, della regia, della fotografia, del suono e della musica a Plus Cafè, in Viale Giuseppe Garibaldi 7 ad Aosta. Il format prevede un ambiente dinamico e stimolante, arricchito da un aperitivo offerto dall’organizzazione, che favorirà il confronto diretto tra pubblico ed esperti. L’inaugurazione vedrà come ospite Raffaele "Neda" D’Anello, fonico e producer, seguito il 1° marzo dal regista e montatore Davide Cerreja Fus, il 5 aprile dal direttore della fotografia Francesco Rey e il 3 maggio dalla sceneggiatrice Raffaella Persichella.

In parallelo ai Cinema Talk, i Toolbox offriranno supporto personalizzato attraverso sportelli di consulenza audiovisiva rivolti a giovani creativi, indipendentemente dal loro livello di esperienza. Durante queste sessioni, professionisti del settore cinematografico metteranno a disposizione la propria esperienza offrendo consigli su ogni aspetto della produzione. Toolbox è fruibile sia da singoli sia da gruppi già formati e mira a fornire una vera e propria “cassetta degli attrezzi” per rispondere in modo mirato a tutte le fasi dell’audiovisivo, dalla scrittura alle riprese, dal montaggio alla post-produzione fino alla distribuzione. In tal modo, i giovani che stanno realizzando o hanno già completato un’opera audiovisiva potranno beneficiare di un confronto professionale e personalizzato in base alle loro esigenze specifiche. Gli incontri inizieranno l’8 febbraiopresso il Salone Ducale del Comune di Aosta e proseguiranno l’8 marzo, il 12 aprile e il 10 maggio a Plus Cafè, sempre dalle 14.30 alle 16.30. Non è necessaria la prenotazione, per partecipare agli incontri è sufficiente presentarsi all'orario indicato.

Sui social media saranno inoltre lanciati una serie di contenuti chiamati "Tooltips – Pillole di produzione audiovisiva", brevi video informativi che affronteranno temi tecnici e creativi come l’Effetto Notte, la Regola dei 180°, l’Effetto Vertigo, oltre a tecniche di illuminazione, attenzione al suono, continuità narrativa e movimenti di camera. L’obiettivo è di creare uno spazio virtuale in cui gli utenti possono fare domande e ricevere consigli e buone pratiche, grazie alla collaborazione con l’agenzia Dite Communication e con Camera Corner, il podcast dedicato al mondo della fotografia e del videomaking ideato e condotto da professionisti under 30.

The Party contest

A chiudere il percorso sarà il contest "The Party", una sfida creativa che trasformerà Aosta, per quattro giornate, in un unico grande set cinematografico. Durante il contest, squadre di giovani talenti - che potranno essere composte da un minimo di 3 persone di almeno il 50% composto da under35 - dovranno realizzare un cortometraggio di massimo cinque minuti in appena 100 ore. Ogni squadra riceverà una location specifica (dove effettuare le riprese esterne), un genere cinematografico e alcuni elementi obbligatori da inserire nel corto, come una frase o un oggetto.

Il titolo The Party (Hollywood Party nella versione italiana) è ripreso dalla celebre pellicola del 1968 di Blake Edwards e riflette l’atmosfera giocosa e l’idea di festa che si intende ricreare nel corso dell’iniziativa.

La partecipazione è aperta sia a coloro che hanno preso parte al percorso formativo, sia a giovani coinvolti in un secondo momento tramite azioni di comunicazione e interventi di educativa territoriale. Il limite temporale, unito alla natura sfidante dell’evento, intende stimolare creatività, organizzazione e collaborazione, valori cardine del progetto. Le squadre, inoltre, saranno abbinate a un’associazione locale di volontariato o sportiva dilettantistica, rafforzando il legame tra cinema e territorio.