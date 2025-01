Sinodalità in Azione: Aosta si preparara alla Conferenza per il Rinnovamento della Chiesa italiana

Questo documento, elaborato grazie al contributo di più di mille delegati provenienti da ogni angolo della penisola, si prepara ora ad essere consegnato alle Diocesi, segnando un passaggio fondamentale del cammino sinodale. Un cammino che, come ha sottolineato lo stesso Cardinale Zuppi, ha coinvolto le nostre comunità "a diverse velocità", ma che ora è giunto alla sua fase decisiva: quella della scelta. In un mondo segnato da sfide globali, dalle guerre alle pandemie, è necessario rispondere alle attese delle persone, cercando di “riappassionare” le comunità e di dar loro un orientamento, un futuro.

Lo Strumento di lavoro approvato non è solo un documento di sintesi, ma un vero e proprio invito a rinnovare la missione della Chiesa, a rilanciare la sua presenza nel mondo, a partire dal concetto di prossimità. Un concetto che ci interroga profondamente, soprattutto alla luce delle sfide attuali: la Chiesa non può restare distante, né fisicamente né spiritualmente, dai suoi fedeli, ma deve tornare a camminare con loro. La missione non è più vista come un atto solo di predicazione, ma come un'integrazione nel vissuto quotidiano, nella ricerca di risposte concrete ai bisogni spirituali e materiali dei nostri tempi. In quest’ottica, i nuovi stili di comunità, la formazione e la riforma delle strutture ecclesiali divengono i punti cardinali per una rinnovata azione pastorale.

Il tema centrale che emerge dalla riflessione sinodale è quello della riforma della Chiesa come comunità viva, capace di rispondere ai segni dei tempi senza smarrirsi nelle sue tradizioni. Come ha affermato Papa Francesco in occasione del Convegno ecclesiale nazionale di Firenze, è fondamentale una Chiesa che non si chiuda in se stessa, ma che si apra al mondo, che sappia intercettare le domande più profonde delle persone. E questo, chiaramente, implica anche un ripensamento delle strutture ecclesiali, spesso viste come troppo rigide e lontane dalla realtà concreta della vita dei fedeli.

Per questo, le Diocesi di tutta Italia sono chiamate ad un impegno continuo di riflessione, approfondimento e proposta, come sottolineato dal Cardinale Zuppi. La fase che si apre con la presentazione dello Strumento di lavoro è solo l’inizio di un percorso che si svilupperà a tappe. A partire dal prossimo 10 gennaio 2025, tutte le persone interessate e tutti i membri dei Consigli pastorali di Unità parrocchiale della Diocesi di Aosta sono invitati a partecipare alla conferenza tenuta da Mons. Antonello Mura, Vescovo di Nuoro e Lanusei, un importante membro della Presidenza del Cammino sinodale. Questo incontro rappresenta la prima occasione per entrare nel vivo della discussione sul futuro della Chiesa, per comprendere il documento e iniziare a riflettere sulle azioni che occorrerà mettere in atto.

Non si tratta di un incontro isolato, ma di un processo che culminerà nell’Assemblea diocesana di sabato 22 febbraio 2025, momento in cui tutte le riflessioni locali confluiranno in un dibattito più ampio, che vedrà il coinvolgimento di tutte le diocesi italiane. Le proposte che emergeranno saranno presentate e discusse nella seconda Assemblea nazionale del Cammino sinodale, che si terrà a Roma dal 31 marzo al 3 aprile 2025. Questo incontro avrà una portata decisiva, poiché sarà l’occasione per un confronto tra i Vescovi e le proposte elaborate a livello diocesano, che verranno poi sottoposte al giudizio finale dei Vescovi a maggio 2025.

Questi momenti di riflessione e di confronto rappresentano un’opportunità straordinaria per una Chiesa italiana chiamata a rispondere con urgenza alle sfide del nostro tempo. Non possiamo non notare, però, che se il cammino sinodale ha indubbiamente il merito di rilanciare un dibattito tanto necessario, esso rischia di essere percepito come troppo lungo e lento in un mondo che chiede risposte rapide. La Chiesa non può permettersi di essere percepita come distante o troppo solenne nel suo approccio. C’è bisogno di rinnovamento, ma anche di un intervento più incisivo che, partendo dalla riflessione, diventi realtà concreta per le comunità locali. La missione non può più essere un sogno lontano, ma deve diventare il progetto quotidiano della Chiesa di domani.