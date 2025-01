Insediato l'Osservatorio sull'incidentalità stradale, nuovo strumento per la sicurezza in Valle d'Aosta

L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell'Ordine, dei referenti della viabilità stradale, dei Sindaci locali, nonché dei concessionari autostradali e dei gestori dei trafori. Questo incontro, che rientra nell’ambito delle funzioni prefettizie attribuite alla Regione, ha avuto come obiettivo primario la creazione di un sistema di coordinamento tra le diverse istituzioni e gli enti coinvolti nella gestione della sicurezza stradale.

L'Osservatorio, istituito lo scorso 3 dicembre con decreto del Presidente della Regione, ha il compito di monitorare costantemente gli incidenti stradali, analizzando non solo il numero e le tipologie di incidenti, ma anche l’efficacia delle misure di contrasto adottate. Un altro scopo fondamentale dell’Osservatorio è l’analisi delle cause degli incidenti, che non si limitano all’eccesso di velocità, ma comprendono anche il mancato rispetto delle altre norme di comportamento sulla strada, nonché l’impiego dei dispositivi di controllo della velocità.

Nel corso dell’incontro, il Presidente della Regione, Renzo Testolin, ha spiegato le motivazioni alla base della creazione di questo organismo, sottolineando l'importanza di una gestione efficace della sicurezza stradale in una regione che, per la sua posizione geografica, ospita due importanti direttrici internazionali. Chiara Massi, Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Aosta, ha successivamente presentato i dati sull'incidentalità stradale in Valle d'Aosta, offrendo un quadro utile per orientare le future azioni di prevenzione e controllo.

L'obiettivo di questa iniziativa è promuovere una maggiore collaborazione tra i diversi attori istituzionali e tecnici per affrontare in modo efficace il tema della sicurezza stradale, con l’intento di ridurre il numero di incidenti e le conseguenze negative derivanti da comportamenti scorretti alla guida.