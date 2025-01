La Lega Vallée d'Aoste organizza un incontro sulla gestione del lupo: il declassamento della Convenzione di Berna al centro del dibattito

L'evento si concentrerà sul tema della proliferazione del lupo in Europa e in Italia, un fenomeno che sta suscitando preoccupazione tra gli agricoltori e gli allevatori. Tovaglieri sottolinea come il video di un branco di lupi che si aggira nel centro di Pré-Saint-Didier sia un esempio della crescente presenza di questa specie, la quale, dopo aver rischiato l'estinzione, sta ora diventando una minaccia per le attività umane. Nel 2023, Coldiretti ha registrato oltre 1000 capi di bestiame uccisi e più di 400 dispersi a causa degli attacchi dei lupi.

Francesco Bruzzone aggiunge che la Lega ha promosso il declassamento del lupo come una misura necessaria per proteggere l'agricoltura e l'allevamento, senza però arrivare all'abbattimento indiscriminato della specie. L'obiettivo, spiega Bruzzone, è quello di tutelare sia la fauna selvatica che le attività economiche locali, mantenendo un equilibrio tra le specie e valorizzando il ruolo della caccia nella gestione del territorio.

All'incontro parteciperanno anche Enrico Petigax, esperto in gestione del territorio e fauna alpina dell'ANCGB, Sergio Grange, Presidente del Comitato Regionale Gestione Venatoria, e il veterinario Piervittorio Stefanone. L'evento avrà luogo alle 18.30 presso il salone Bonomi di Verrès.