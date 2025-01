Renonciation à la santé

Nel 2023, ben 4,5 milioni di italiani, pari al 7,6% della popolazione, hanno rinunciato a ricevere cure sanitarie necessarie. Questo dato emerge dalla Relazione del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), che ha messo in luce una crescita delle rinunce rispetto agli anni precedenti. Le motivazioni alla base di questo abbandono delle cure sono molteplici: difficoltà economiche, lunghissime liste d'attesa, e difficoltà logistiche nel raggiungere le strutture sanitarie. Non è una novità che la povertà sanitaria stia aumentando, ma i numeri continuano a crescere, e la situazione si fa sempre più preoccupante, soprattutto in alcune fasce della popolazione. La fascia di età 55-59 anni è quella più colpita, seguita dalle donne, e il divario tra Nord e Sud d'Italia è sempre più evidente. Laddove il Servizio Sanitario Nazionale non arriva, sono i cittadini a pagare il prezzo.

La Valle d'Aosta, purtroppo, non fa eccezione. Nonostante una sanità locale che ha sempre cercato di essere un punto di riferimento per i residenti, anche la nostra regione sta subendo passivamente le conseguenze delle politiche nazionali. La spesa pubblica in sanità italiana, purtroppo, è tra le più basse d'Europa, e nonostante qualche lieve incremento negli ultimi anni, la situazione resta critica. La crescita della spesa privata, che ha visto un aumento del 5% solo nell'ultimo anno, è la diretta conseguenza di un sistema sanitario pubblico sempre più in affanno. Le lunghe liste d'attesa, il sovraccarico delle strutture e la carenza di personale sono problematiche comuni a tutto il paese, e la Valle d'Aosta non può sottrarsi a queste difficoltà.

Una delle conseguenze più gravi della povertà sanitaria è che essa colpisce in modo più drammatico le persone già svantaggiate, quelle che vivono in condizioni economiche precarie. In Italia, come in Valle d'Aosta, si stima che la rinuncia alle cure sia più frequente tra coloro che hanno un reddito basso o che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Inoltre, il 18% degli ultra 65enni ha dichiarato di aver rinunciato a visite mediche o esami diagnostici nel biennio 2022-2023, e il 55% di loro lo ha fatto per le lunghe liste d'attesa. È facile comprendere come questa situazione sia insostenibile, con l'esigenza urgente di una riforma strutturale che non si limiti a interventi spot ma che affronti il problema alla radice.

Purtroppo, il nostro territorio risente della passività del governo centrale, che continua a rimandare soluzioni concrete. Nonostante il costante aumento delle richieste di assistenza sanitaria, il Sistema Sanitario Nazionale sembra sempre più sotto pressione, e le risposte tardano ad arrivare. La situazione della Valle d'Aosta, come quella di molte altre regioni del paese, è un chiaro esempio di come l'inerzia del governo nazionale si traduca in un peggioramento dei servizi per i cittadini. Le difficoltà logistiche e le risorse insufficienti per garantire un adeguato livello di cure creano un circolo vizioso in cui chi dovrebbe essere tutelato dalle politiche sanitarie è invece costretto a rinunciare alle cure o a subire interventi posticipati.

Anche qui, la disuguaglianza tra Nord e Sud si fa sentire. Mentre alcune regioni del Nord Italia possono contare su una rete sanitaria più efficiente, la Valle d'Aosta, pur trovandosi al Nord, non è esente dalle problematiche legate alla carenza di personale e alle difficoltà economiche di un sistema sempre più in difficoltà. Le lunghe attese per una visita specialistica o per un intervento chirurgico sono realtà anche nella nostra regione, e la crescente domanda di assistenza non trova sempre risposte tempestive.

In questo contesto, è fondamentale che i politici, a livello locale e nazionale, non restino a guardare. Le promesse di riforme sanitarie e l’aumento della spesa pubblica sono passi necessari, ma non sufficienti. La gestione della sanità non può essere lasciata al caso, e deve essere garantito a tutti, in ogni angolo d’Italia, l’accesso alle cure necessarie senza che la difficoltà economica o la geografia diventino ostacoli insormontabili.

È giunto il momento di porre fine a un sistema sanitario che lascia indietro chi non può permettersi il lusso di rinunciare a una visita, a un esame, o a una terapia. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, e non può essere subordinato alla capacità di spesa dei singoli. A livello locale, in Valle d'Aosta, è urgente una presa di posizione chiara, per fare pressione su un governo centrale che, fino a oggi, ha mostrato più inerzia che soluzioni concrete.

In conclusione, la povertà sanitaria è una tragedia che non riguarda solo il Sud, ma si estende anche al Nord. La Valle d'Aosta, come molte altre regioni italiane, è intrappolata in un sistema sanitario che, purtroppo, non riesce a garantire l'accesso universale alle cure per tutti. La disuguaglianza nell'accesso ai servizi sanitari è destinata ad aumentare, se non verranno adottate politiche concrete e tempestive, capaci di porre un freno a questa emergenza. La salute non può essere una questione di fortuna o di censo, ma un diritto inalienabile per tutti

En 2023, pas moins de 4,5 millions d'Italiens, soit 7,6% de la population, ont renoncé à recevoir les soins nécessaires. Ce chiffre provient du rapport du Conseil national de l’économie et du travail (Cnel), qui met en lumière une augmentation des renoncements par rapport aux années précédentes. Les raisons de cet abandon des soins sont multiples : difficultés économiques, listes d'attente interminables et difficultés logistiques pour accéder aux établissements de santé. Il n'est pas surprenant que la pauvreté sanitaire soit en hausse, mais les chiffres continuent de croître, et la situation devient de plus en plus préoccupante, en particulier pour certaines catégories de la population. La tranche d’âge des 55-59 ans est la plus touchée, suivie des femmes, et le fossé entre le Nord et le Sud de l'Italie est de plus en plus manifeste. Là où le système de santé national ne parvient pas, ce sont les citoyens qui en paient le prix.

Malheureusement, la Vallée d'Aoste n'échappe pas à cette réalité. Malgré un système de santé local qui a toujours cherché à être un point de référence pour ses habitants, notre région subit également passivement les conséquences des politiques nationales. La dépense publique en santé en Italie est, malheureusement, l'une des plus faibles d'Europe, et malgré quelques légers progrès ces dernières années, la situation reste critique. La croissance de la dépense privée, qui a augmenté de 5% rien que l'année dernière, est la conséquence directe d'un système de santé public de plus en plus débordé. Les longues listes d'attente, la surcharge des structures et le manque de personnel sont des problèmes communs à tout le pays, et la Vallée d'Aoste ne peut pas se soustraire à ces difficultés.

L'une des conséquences les plus graves de la pauvreté sanitaire est qu'elle frappe de manière plus dramatique les personnes déjà défavorisées, celles qui vivent dans des conditions économiques précaires. En Italie, comme en Vallée d'Aoste, on estime que la renonciation aux soins est plus fréquente parmi les personnes ayant un faible revenu ou qui peinent à joindre les deux bouts. De plus, 18% des plus de 65 ans ont déclaré avoir renoncé à une consultation médicale ou à un examen diagnostique entre 2022 et 2023, et 55% d'entre eux l'ont fait à cause des longues listes d'attente. Il est facile de comprendre à quel point cette situation devient insoutenable, avec l'urgence d'une réforme structurelle qui ne se limite pas à des mesures ponctuelles, mais qui aborde le problème à sa racine.

Malheureusement, notre territoire souffre de la passivité du gouvernement central, qui continue de reporter des solutions concrètes. Malgré la demande croissante de soins de santé, le Système de Santé National semble de plus en plus sous pression, et les réponses tardent à arriver. La situation de la Vallée d'Aoste, comme celle de nombreuses autres régions du pays, est un exemple clair de la manière dont l'inaction du gouvernement national conduit à une dégradation des services pour les citoyens. Les difficultés logistiques et les ressources insuffisantes pour garantir un niveau de soins adéquat créent un cercle vicieux où ceux qui devraient être protégés par les politiques sanitaires se retrouvent contraints d'abandonner les soins ou de subir des interventions retardées.

Le fossé entre le Nord et le Sud se fait également ressentir ici. Tandis que certaines régions du Nord de l'Italie peuvent compter sur un réseau de santé plus efficace, la Vallée d'Aoste, bien qu'étant située au Nord, n'échappe pas aux problèmes liés au manque de personnel et aux difficultés économiques d'un système de santé de plus en plus en difficulté. Les longues attentes pour une consultation spécialisée ou pour une intervention chirurgicale sont aussi une réalité dans notre région, et la demande croissante de soins ne trouve pas toujours de réponses rapides.

Dans ce contexte, il est essentiel que les politiques, tant au niveau local que national, ne restent pas inactives. Les promesses de réformes sanitaires et l'augmentation des dépenses publiques sont des étapes nécessaires, mais elles ne suffisent pas. La gestion de la santé ne peut être laissée au hasard, et l'accès aux soins nécessaires doit être garanti à tous, dans chaque recoin de l'Italie, sans que la difficulté économique ou la géographie ne deviennent des obstacles insurmontables.

Il est grand temps de mettre fin à un système de santé qui laisse de côté ceux qui ne peuvent pas se permettre le luxe de renoncer à une consultation, un examen ou un traitement. Le droit à la santé est un droit fondamental, et il ne peut être subordonné à la capacité de dépenses des individus. Au niveau local, en Vallée d'Aoste, il est urgent d'adopter une position claire pour exercer une pression sur un gouvernement central qui, jusqu'à présent, a montré plus d'inaction que de solutions concrètes.

En conclusion, la pauvreté sanitaire est une tragédie qui ne concerne pas seulement le Sud, mais qui s'étend également au Nord. La Vallée d'Aoste, comme beaucoup d'autres régions italiennes, est piégée dans un système de santé qui, malheureusement, ne parvient pas à garantir l'accès universel aux soins pour tous. L'inégalité d'accès aux services de santé est destinée à augmenter si des politiques concrètes et rapides ne sont pas mises en place pour freiner cette urgence. La santé ne peut pas être une question de chance ou de statut social, mais un droit inaliénable pour tous.