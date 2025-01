La Fiera di Sant'Orso: Tradizione, Artigianato e Innovazione nel Podcast di Francesca Jaccod e Silvia Tagliaferri

Venerdì 10 gennaio 2025 segna l’inizio di un’iniziativa che celebra in modo unico la storia, la tradizione e l’artigianato della Valle d’Aosta. Parliamo di “Alla fine della Fiera” nuovo podcast ideato e realizzato dalle giornaliste della TGR Valle d’Aosta, Francesca Jaccod e Silvia Tagliaferri, un progetto che si inserisce nella lunga tradizione della Fiera di Sant’Orso, uno degli eventi più importanti e longevi delle Alpi, che da mille anni anima la città di Aosta ogni 30 e 31 gennaio. Quattro puntate che verranno rilasciate settimanalmente, tutte disponibili gratuitamente su Raiplay Sound e sul sito della TGR VDA, raccontano con grande maestria la cultura valdostana attraverso storie, musiche e contributi storici, dando voce agli artigiani, ai musicisti e agli abitanti della regione.

Le giornaliste, con una profonda conoscenza della realtà locale e un forte legame con la tradizione, conducono l’ascoltatore in un viaggio affascinante attraverso le storie di chi fa vivere la Fiera, di chi ha fatto dell’artigianato la propria vocazione e chi, con il lavoro manuale, è riuscito a reinventarsi in un mondo sempre più digitale.

Non solo, il podcast dà anche spazio a voci inaspettate come quelle dei cantastorie, dei rapper e dei musicisti, che con il loro spirito innovativo portano la tradizione della Sant’Orso nel presente, arricchendo la narrazione di contaminazioni culturali fresche e moderne.

“Alla fine della Fiera” non è solo un racconto dell’evento, ma un atto di valorizzazione di un patrimonio che ha attraversato secoli, custodito gelosamente dai valdostani e che ogni anno si rinnova con l'entusiasmo di chi vuole testimoniare la propria identità culturale e artigianale. Il podcast si inserisce in un ampio progetto della RAI che mira a offrire una visione approfondita della storia della alla sua evoluzione, ma sempre con radici ben salde nella tradizione.Fiera, con uno sguardo al futuro,

Foto archivio inaugurazione Foire 2024 (ph.Paolo Rey)

Il programma non si limita a raccontare, ma è un tributo alla passione di tutti coloro che, anno dopo anno, rendono la Fiera di Sant’Orso non solo una manifestazione artigianale, ma un vero e proprio fenomeno culturale che coinvolge tutta la comunità valdostana. La Fiera accoglie oltre 200.000 visitatori ogni anno, testimoniando l’importanza di questo appuntamento che unisce la comunità, le tradizioni e le nuove forme di espressione.

Il podcast, con la sua struttura narrativa e la qualità dei contenuti, si presenta come un lavoro di grande valore culturale che merita attenzione e che, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, contribuisce a preservare e diffondere un pezzo significativo della cultura alpina. Le parole di Jaccod e Tagliaferri danno vita a un racconto che non è solo un resoconto dell’evento, ma una vera e propria immersione nelle tradizioni, nelle storie di chi lavora, crea e vive la Fiera di Sant’Orso, mantenendo vivo lo spirito di una manifestazione che affonda le sue radici in un passato remoto, ma che ogni anno guarda con speranza al futuro.