Approda in consiglio Valle la proposta di legge modifica legge eletorale firmata da Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano

Tra gli oggetti all'ordine del giorno, numerose proposte di legge, interrogazioni, interpellazioni e mozioni verranno esaminate.

Tra le proposte di legge, la n. 159 riguarda modifiche alla legge regionale n. 3 del 2004 sulla disciplina degli interventi a favore dello sport, ed è presentata dai consiglieri Restano, Aggravi, Brunod, Lucianaz e Planaz. La proposta di legge n. 160, riguardante la polizia locale e la creazione di un’area di contrattazione dedicata, è invece proposta da Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano. Infine, la proposta n. 161, che tratta delle modifiche al sistema elettorale regionale e all'elezione del Governo regionale, è presentata da Aggravi, Brunod, Lucianaz, Planaz e Restano.

Sul piano delle interrogazioni e delle questioni, vi sono numerose richieste di aggiornamenti, come quella sui dialetti in Valle d'Aosta (Lavy e Distort), sulla gestione delle centrali idroelettriche (Minelli), e sul bando per la carica di Presidente della Sitrasb S.p.a. (Aggravi e Restano). Altri temi trattati riguardano l'orientamento educativo, con richieste di conferma delle attività dei progetti LabEnergie e Edutech (Minelli), e la trasparenza della Fondazione Émile Chanoux (Aggravi e Lucianaz).

Le interrogazioni riguardano anche il fenomeno della povertà energetica (Marquis), la povertà sanitaria in Valle d'Aosta (Minelli), e la mobilità sanitaria attiva e passiva (Baccega). Diversi consiglieri pongono interrogativi sulle criticità nella gestione dei servizi sanitari e sulla sicurezza nelle strutture ospedaliere, come il caso dell'Ospedale Parini (Manfrin, Baccega, Minelli, Erika Guichardaz).

In ambito economico e territoriale, spiccano le interrogazioni sul degrado della stazione di Ivrea (Perron), sul Piano regionale dei trasporti (Marquis e Ganis), e sulle problematiche legate alla Cogne Acciai Speciali (Minelli).

Tra le mozioni, si segnala l’impegno proposto dai consiglieri Restano, Aggravi, Planaz, Brunod e Lucianaz per sensibilizzare il Governo nazionale sul Superbonus 110% (Restano e colleghi). Altri temi riguardano il progetto scolastico "Mangiare bene per crescere meglio" (Ganis, Marquis e Baccega) e le celebrazioni per il 2050, anniversario della fondazione di Augusta Praetoria (Brunod, Planaz, Aggravi, Lucianaz).

Infine, la risoluzione proposta dai consiglieri Marguerettaz, Di Marco, Aggravi, Marzi, Erika Guichardaz e Cretier si concentra sulla modifica delle norme relative al servizio di noleggio con conducente (NCC). Il Consiglio esaminerà anche le misure da adottare per risolvere le problematiche legate alla carenza di alloggi e alla gestione della sicurezza sanitaria.