ASSEMBLEA LAVORATORI VIGILANZA E SERVIZI FIDUCIARI

Le organizzazioni sindacali regionali di categoria indicono un’assemblea retribuita delle lavoratrici e dei lavoratori della vigilanza privata e dei servizi fiduciari che operano in Valle d’Aosta, quali: L’Allsystem, Cittadini dell’Ordine, Mondialpol Vedetta 2, Telecontrol, Sicuritalia, GSA, I.V. Securité Valdotaine, Silma Italia, Lojei, per il giorno:

Mercoledì 15 gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, presso il SAVT, in Aosta, Via Carrel, 4.

L’assemblea è convocata per illustrare la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del contratto integrativo regionale, scaduto il 31 luglio 2011. La bozza del contratto è stata approvata di recente dai delegati delle varie aziende del Piemonte e della Valle d’Aosta, riunitisi in assemblea nella sede del Gruppo Abele di Torino.

Dopo il travaglio subìto per il rinnovo del CCNL, realizzato dopo 7 anni e l’intervento della Magistratura richiesto dal sindacato, permangono tuttora forme di incostituzionalità sul salario in diverse imprese.

La bozza del rinnovo del contratto dovrà essere vagliata nelle assemblee e, dopo l’approvazione, entro il mese di gennaio, sarà presentata alle associazioni datoriali del settore per avviare il negoziato.

Considerato che l’ultimo contratto integrativo riguardava solo gli operatori della vigilanza armata, nel rinnovo, uno dei punti qualificanti è l’inclusione delle lavoratrici e dei lavoratori dei servizi fiduciari.

Gli altri punti, in sintesi, sono l’attualizzazione e l’arricchimento della parte normativa, il ripristino della procedura per l’acquisizione dei livelli intermedi, l’aumento del buono pasto e del salario variabile.

Sulla parte economica, l’incremento da richiedere deve essere compatibile con il costo globale del contratto integrativo e sarà valutata l’insieme delle richieste per verificare, nell’ambito del negoziato, le condizioni per un accordo soddisfacente.