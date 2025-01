Christian Sarteur, coordinatore del movimento politico Pays d’Aoste Souverain, ha recentemente ribadito l'importanza di unire le forze politiche valdostane per affrontare le sfide future senza subire l'influenza dei partiti italiani e senza dipendere dalle scelte politiche romane. Secondo Sarteur, questa potrebbe essere la fase giusta per costruire un fronte comune per il bene della Valle d'Aosta, con un chiaro obiettivo di autonomia politica e sviluppo territoriale.

"Pays d’Aoste Souverain è sempre stato un fervido sostenitore della necessità di creare un blocco politico valdostano", ha dichiarato Sarteur, sottolineando che questo sarebbe il momento ideale per raggiungere una convergenza che ponga al centro l’autogoverno della Valle d'Aosta. L’autogoverno, secondo Sarteur, deve essere una visione a lungo termine, in grado di rafforzare le politiche locali senza sottomettersi alle direttive nazionali, spesso lontane dalle reali esigenze dei valdostani.

Nel suo intervento, Sarteur ha delineato alcune priorità strategiche per la Regione: "Dobbiamo concentrarci sullo sviluppo dell’istruzione, della nostra cultura storica e ancestrale, e della gestione delle risorse naturali, come le acque", ha affermato. Il coordinatore di Pays d’Aoste Souverain ha evidenziato l'importanza di progettare politiche che guardano all'Europa, senza limitarsi a mere soluzioni elettorali temporanee. In particolare, ha messo in evidenza la necessità di una "Zona Franca" autentica, e non il semplice "contributo regionale sotto mentite spoglie", che, secondo lui, è stato proposto recentemente da Rassemblement Valdôtain come una manovra politica senza contenuti concreti.

"Non possiamo permetterci soluzioni farsa", ha sottolineato Sarteur, facendo riferimento alla proposta di Rassemblement Valdôtain. Questo partito, secondo il coordinatore di Pays d’Aoste Souverain, sarebbe in difficoltà nel fornire una visione chiara per il futuro della Valle d'Aosta, puntando piuttosto su proposte che mirano a ottenere vantaggi elettorali immediati, senza un reale progetto di sviluppo.

L'autonomia, per Sarteur, non è solo una questione di gestione politica, ma anche una sfida culturale e sociale. La Valle d'Aosta, purtroppo, si trova in un contesto in cui le sue peculiarità rischiano di essere messe in secondo piano a favore di decisioni prese altrove. Tuttavia, la convergenza politica proposta da Pays d’Aoste Souverain non può prescindere dal rispetto reciproco tra le forze politiche locali. "La convergenza dovrà essere fondata sul rispetto reciproco e dei ruoli che l’elettorato ha espresso negli anni", ha dichiarato Sarteur, insistendo sul fatto che nessun partito deve imporsi sugli altri con arroganza, ma piuttosto deve costruire una cooperazione tra pari, incentrata sugli interessi comuni della regione.

Nel suo appello, Sarteur ha respinto ogni forma di personalismo, ribadendo la centralità della parola "unità" rispetto alla ricerca di visibilità individuale. "Pays d’Aoste Souverain si sente vicino alla parola d’ordine UNITÀ, e distante da vuoti echi PERSONALISTICI", ha concluso. Questo messaggio risuona come un invito a superare le divisioni interne e a puntare su una strategia politica collettiva, che metta al centro gli interessi dei valdostani e non le ambizioni personali.

La proposta di Pays d’Aoste Souverain potrebbe rappresentare una ventata di novità nel panorama politico valdostano, cercando di superare le tradizionali logiche di schieramento per dar vita a un progetto concreto, che risponda alle necessità della comunità senza compromessi con l’esterno. In un contesto politico in cui la Valle d'Aosta sembra sempre più in bilico tra l'autonomia e l'influenza delle forze politiche italiane, la creazione di un blocco valdostano unito potrebbe essere la chiave per garantire un futuro di maggiore autonomia e sviluppo sostenibile.

Christian Sarteur, coordinateur du mouvement politique Pays d'Aoste Souverain, a récemment souligné l'importance de réunir les forces politiques valdôtaines pour faire face aux défis futurs sans subir l'influence des partis italiens et sans dépendre des choix politiques de Rome. Selon Sarteur, c’est le moment idéal pour construire un front commun pour le bien de la Vallée d'Aoste, avec pour objectif une autonomie politique et un développement territorial durable.

"Pays d'Aoste Souverain a toujours été un fervent défenseur de la nécessité de créer un bloc politique valdôtain", a déclaré Sarteur, soulignant que c'était le moment propice pour parvenir à une convergence axée sur l'autogouvernance de la Vallée d'Aoste. L'autogouvernance, selon lui, doit être une vision à long terme, renforçant les politiques locales sans se soumettre aux directives nationales, souvent éloignées des véritables besoins des Valdôtains.

Dans son intervention, Sarteur a décrit certaines priorités stratégiques pour la région : "Nous devons nous concentrer sur le développement de l'éducation, de notre culture historique et ancestrale, et de la gestion des ressources naturelles, comme les eaux", a-t-il affirmé. Le coordinateur de Pays d'Aoste Souverain a mis en avant l’importance de concevoir des politiques tournées vers l’Europe, sans se limiter à des solutions électorales temporaires. En particulier, il a souligné la nécessité d'une "Zone Franche" authentique, et non d'un simple "contributo régional sous des faux prétextes", qui, selon lui, a été récemment proposé par Rassemblement Valdôtain comme une manœuvre politique sans contenu réel.

"Nous ne pouvons pas nous permettre de solutions fantoches", a insisté Sarteur, faisant référence à la proposition de Rassemblement Valdôtain. Ce parti, selon le coordinateur de Pays d'Aoste Souverain, serait en difficulté pour offrir une vision claire de l'avenir de la Vallée d'Aoste, se concentrant plutôt sur des propositions visant à obtenir des avantages électoraux immédiats, sans un véritable projet de développement.

L'autonomie, pour Sarteur, n'est pas seulement une question de gestion politique, mais aussi un défi culturel et social. La Vallée d'Aoste se trouve malheureusement dans un contexte où ses spécificités risquent d’être mises de côté au profit de décisions prises ailleurs. Cependant, la convergence politique proposée par Pays d'Aoste Souverain ne peut se faire sans le respect mutuel entre les forces politiques locales. "La convergence doit être fondée sur le respect mutuel et des rôles exprimés par l'électorat au fil des ans", a déclaré Sarteur, insistant sur le fait qu'aucun parti ne doit s'imposer aux autres avec arrogance, mais plutôt construire une coopération entre égaux, centrée sur les intérêts communs de la région.

Dans son appel, Sarteur a rejeté toute forme de personnalisation, réaffirmant la primauté du mot "unité" par rapport à la recherche de visibilité individuelle. "Pays d'Aoste Souverain se sent proche du mot d'ordre UNITÉ, et éloigné des échos vides de personnalismes", a-t-il conclu. Ce message résonne comme un appel à surmonter les divisions internes et à se concentrer sur une stratégie politique collective, qui mette au centre les intérêts des Valdôtains et non les ambitions personnelles.

La proposition de Pays d'Aoste Souverain pourrait représenter un souffle nouveau dans le paysage politique valdôtain, cherchant à dépasser les logiques traditionnelles de clivage pour donner vie à un projet concret qui réponde aux besoins de la communauté sans compromis avec l'extérieur. Dans un contexte politique où la Vallée d'Aoste semble de plus en plus prise entre l'autonomie et l'influence des forces politiques italiennes, la création d'un bloc valdôtain uni pourrait être la clé pour garantir un avenir d'autonomie accrue et de développement durable.