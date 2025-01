Porte aperte alla scuola dell'infanzia Monseigneur Jourdain di Aosta

Mercoledì 8 gennaio dalle ore 8.00 alle ore 18.30, seconda giornata di Porte Aperte dedicata alle famiglie che vogliono conoscere la proposta didattica ed educativa della scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain.

La scuola, fondata nel 1858 e situata in un edificio storico nel centro di Aosta, dispone di un grande giardino attrezzato che consente di trascorrere molti momenti della giornata all’aperto. Il Monseigneur Jourdain è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17.30 con possibilità di frequenza solo al mattino (senza pranzo), frequenza al mattino con pranzo oppure frequenza per l’intera giornata.

La cucina è adiacente alla scuola e il cibo arriva fresco sulla tavola dei bambini. “Durante l’anno vengono proposti diversi progetti didattici anche con la collaborazione di esperti esterni. Le Porte Aperte sono l’occasione per conoscere gli spazi e l’offerta didattica attraverso una visita personalizzata” - racconta Giulia Henriet, coordinatrice pedagogica.



Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia, per l'anno scolastico 2025/2026, si potranno perfezionare online sulla piattaforma della Regione Valle d’Aosta, a partire da mercoledì 8 gennaio. Le domande riguarderanno i bambini che compiranno il terzo anno di età entro il 31 gennaio 2026.



Si ricorda che la scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain è paritaria e convenzionata con la Regione, non sono pertanto previste rette a carico delle famiglie.



Per visitare la scuola è necessario prenotarsi scrivendo a infanzia.jourdain@mail.scuole.vda.it.



Contatti:



Scuola dell’infanzia Monseigneur Jourdain



Via Anfiteatro , 1 (di fronte al Théâtre de la Ville) - Aosta



Telefono 0165 31232



E-mail infanzia.jourdain@mail.scuole.vda.it