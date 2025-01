Appel à la Responsabilité

Nei giorni scorsi, un lettore ha sollevato una riflessione che merita una seria considerazione. Leggendo l’articolo sul tema dei salari, della giustizia e della trasparenza, il suo pensiero si è concentrato su un aspetto centrale della nostra società: il sistema fiscale italiano, ormai diventato insostenibile per molti cittadini. La sua osservazione tocca un nervo scoperto: la progressiva difficoltà di sopportare un peso fiscale che, purtroppo, non si traduce in un miglioramento tangibile dei servizi e delle infrastrutture del Paese.

L'Italia è un paese che ha una delle più alte tassazioni in Europa. L'IVA, l'IRPEF, l'IMU, la TASI, l'IRES, l'IRAP e tante altre imposte gravano sulle spalle dei cittadini. Eppure, nonostante questo carico, il sistema continua a mostrare segni di inefficienza e di ingiustizia sociale. Un dato riportato recentemente dal Foglio fa riflettere: il 15% dei contribuenti paga il 63% dell’IRPEF. Una disparità che appare insostenibile, se non per un modello fiscale che, anziché premiare i più vulnerabili, ha trasformato il contribuente in un bancomat senza mai restituire ciò che gli spetta in termini di servizi pubblici di qualità.

Ciò che il lettore ha evidenziato con forza è il legame tra la pressione fiscale e l’immobilismo politico. È difficile non dare ragione a chi lamenta l’esistenza di un sistema amministrativo e burocratico gonfiato da cariche politiche inutili e costose, spesso di facciata. Comuni, regioni e altri enti intermedi, lontani dalla gestione quotidiana dei bisogni della popolazione, sembrano essere diventati un peso, con costi esorbitanti per funzioni che spesso si limitano a coprire poltrone e portafogli. I veri cambiamenti, infatti, vengono delegati a enti esterni o società di sottogoverno, che in molti casi operano senza una chiara visibilità e senza un reale controllo da parte dei cittadini. Questa struttura opaca e inadeguata è la principale causa della crescente inefficienza e della perdita di fiducia nelle istituzioni.

Una riforma è non solo auspicabile, ma urgente. È arrivato il momento di ripensare radicalmente l’organizzazione della macchina statale. Bisogna ridurre gli sprechi, semplificare le strutture amministrative e garantire che le risorse vengano indirizzate dove sono realmente necessarie: nella cura del bene pubblico, nei servizi sanitari, nell’istruzione, nella sicurezza. Solo riducendo la burocrazia e la moltiplicazione delle cariche politiche inutili sarà possibile avviare una vera redistribuzione delle risorse. Solo così si potranno abbattere le inefficienze che, oggi, drenano risorse vitali per il Paese.

Il 2025, anno delle elezioni, potrebbe essere l’occasione per un cambiamento reale. La speranza, come giustamente sottolineato dal lettore, è che emerga una figura di caratura imprenditoriale che, al di là degli schieramenti partitici, possa portare un’aria di rinnovamento. Un leader capace di guardare al sistema pubblico con uno sguardo di pragmatismo e responsabilità, con la consapevolezza che una gestione efficiente e trasparente delle risorse è l’unica via per un’equità fiscale che non si limiti a una redistribuzione che penalizza chi già è in difficoltà.

Non si tratta di un’impresa facile. Le lobby, le resistenze e gli interessi consolidati sono numerosi. Tuttavia, come sottolinea anche l'articolo che ha suscitato questa riflessione, la vera redistribuzione delle risorse non può prescindere dalla lotta all'illegalità e dalla lotta contro il lavoro nero, fenomeni che sottraggono risorse fondamentali per il Paese e penalizzano i cittadini onesti che ogni giorno si fanno carico delle imposte.

Il Paese ha bisogno di un nuovo equilibrio: uno che non solo riduca il peso fiscale, ma che assicuri anche una maggiore giustizia sociale, un sistema che premia i cittadini onesti e che restituisce loro il giusto in cambio dei sacrifici compiuti. Questo equilibrio si trova solo in una profonda revisione del nostro modello amministrativo, in un’azione forte contro gli sprechi, e in una riforma fiscale che metta al centro i reali bisogni della popolazione.

Un futuro migliore per il nostro Paese è possibile, ma richiede una presa di responsabilità collettiva. È il momento di cambiare rotta.

Les valdôtains doivent méditer sur le comportement du gouvernement central

Un Appello alla Responsabilità

Ces derniers jours, un lecteur a soulevé une réflexion qui mérite une sérieuse considération. En lisant l’article sur les salaires, la justice et la transparence, son attention s’est portée sur un aspect central de notre société : le système fiscal italien, devenu désormais insoutenable pour de nombreux citoyens. Son observation touche une corde sensible : la difficulté croissante de supporter une charge fiscale qui, malheureusement, ne se traduit pas par une amélioration tangible des services et des infrastructures du pays.

L’Italie est un pays qui a l’une des taxes les plus élevées en Europe. La TVA, l’IRPEF, l’IMU, la TASI, l’IRES, l’IRAP et bien d’autres impôts pèsent sur les épaules des citoyens. Pourtant, malgré cette charge, le système continue de montrer des signes d’inefficacité et d’injustice sociale. Un chiffre récemment rapporté par Il Foglio fait réfléchir : 15 % des contribuables paient 63 % de l’IRPEF. Un écart qui semble insoutenable, sauf dans un modèle fiscal qui, au lieu de récompenser les plus vulnérables, a transformé le contribuable en un distributeur automatique sans jamais restituer ce qui lui revient en termes de services publics de qualité.

Ce que le lecteur a souligné avec force, c’est le lien entre la pression fiscale et l’immobilisme politique. Il est difficile de ne pas donner raison à ceux qui se plaignent de l’existence d’un système administratif et bureaucratique gonflé par des charges politiques inutiles et coûteuses, souvent superficielles. Les communes, les régions et d’autres entités intermédiaires, loin de la gestion quotidienne des besoins de la population, semblent être devenues un fardeau, avec des coûts exorbitants pour des fonctions qui se limitent souvent à occuper des postes et à remplir des portefeuilles. Les véritables changements, en effet, sont délégués à des entités externes ou à des sociétés de sous-gouvernance, qui dans de nombreux cas fonctionnent sans une visibilité claire et sans un contrôle réel de la part des citoyens. Cette structure opaque et inadéquate est la principale cause de l’inefficacité croissante et de la perte de confiance dans les institutions.

Une réforme n’est pas seulement souhaitable, elle est urgente. Il est temps de repenser radicalement l’organisation de la machine étatique. Il faut réduire les gaspillages, simplifier les structures administratives et garantir que les ressources soient dirigées là où elles sont réellement nécessaires : pour prendre soin du bien public, des services de santé, de l’éducation, de la sécurité. Ce n’est qu’en réduisant la bureaucratie et la multiplication des charges politiques inutiles qu’il sera possible d’entamer une véritable redistribution des ressources. Ce n’est qu’ainsi qu’il sera possible de réduire les inefficacités qui, aujourd’hui, siphonnent les ressources vitales pour le pays.

L’année 2025, année des élections, pourrait être l’occasion d’un changement réel. L’espoir, comme l’a justement souligné le lecteur, est qu’émerge une figure d’envergure entrepreneuriale qui, au-delà des clivages partisans, puisse apporter un vent de renouveau. Un leader capable de regarder le système public avec un regard pragmatique et responsable, avec la conscience qu’une gestion efficace et transparente des ressources est la seule voie pour une équité fiscale qui ne se limite pas à une redistribution pénalisant ceux qui sont déjà en difficulté.

Il ne s’agit pas d’une tâche facile. Les lobbies, les résistances et les intérêts consolidés sont nombreux. Cependant, comme le souligne également l’article qui a suscité cette réflexion, la véritable redistribution des ressources ne peut se faire sans une lutte contre l’illégalité et contre le travail au noir, des phénomènes qui privent le pays de ressources fondamentales et pénalisent les citoyens honnêtes qui, chaque jour, assument le fardeau des impôts.

Le pays a besoin d’un nouvel équilibre : un équilibre qui ne réduise pas seulement la charge fiscale, mais qui assure également une plus grande justice sociale, un système qui récompense les citoyens honnêtes et leur restitue ce qui leur revient pour les sacrifices consentis. Cet équilibre ne peut se trouver que dans une révision profonde de notre modèle administratif, dans une action forte contre le gaspillage, et dans une réforme fiscale qui place au centre les véritables besoins de la population.

Un avenir meilleur pour notre pays est possible, mais il nécessite une prise de responsabilité collective. Il est temps de changer de cap.

