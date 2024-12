Valtournenche: Entro dicembre 2025 completato posizionamento videosorveglianza

In apertura dei lavori è stata effettuata la ricognizione ordinaria delle società partecipate. Il Comune di Valtournenche detiene quote in Inva SpA, Celva Scrl e Cervino SpA, che intende mantenere. Il capogruppo Roberto Avetrani (Votornèn Unì) ha chiesto di poter programmare un incontro annuale di coordinamento con Cervino SpA.

Il Consiglio ha poi proceduto all’unanimità al riconoscimento di debiti fuori Bilancio. Si tratta di 2.877.663,29 euro connessi al soccorso primario e all’assistenza alla popolazione, nonché agli interventi di somma urgenza sulle infrastrutture disposti in occasione dell’evento alluvionale del 29 e 30 giugno 2024.

Il quarto punto all’ordine del giorno prevedeva l’estensione di un anno del partenariato pubblico-privato per il servizio di energia termica, che prevede anche la progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti a servizio degli edifici di competenza comunale. È stata esaminata e approvata la proposta di revisione del piano economico-finanziario (Pef) proposto dal concessionario in conseguenza del rallentamento dei lavori dovuto all’interferenza con la posa della rete di gas metano. La sindaco Elisa Cicco ha spiegato che l’accordo è giustificato dal fatto che la prima annualità non ha potuto essere goduta.

Luciano Maquignaz, capogruppo di Per Valtourneche e il Breuil, ha espresso la propria difficoltà a votare, non ritenendosi in possesso delle necessarie informazioni in relazione ai benefici derivanti all’Ente. La sindaco ha ricordato che la questione era già stata affrontata in una precedente seduta consiliare e ha specificato che il valore economico di questo Ppp è molto vicino alla spesa sostenuta dal Comune per l’acquisto di gasolio, ma con questo accordo si otterranno migliorie sulle strutture comunali.

Il capogruppo Avetrani ha lamentato l’impossibilità di verificare, dati alla mano, i costi che avrebbero comportato le migliorie e quindi valutarne la rilevanza o l’eventuale fattibilità a carico dell’Ente, che avrebbe così potuto acquisirne le ricadute in bolletta. Le minoranze si sono astenute in sede di votazione.

In conclusione, vi sono state le comunicazioni del sindaco e della Giunta. L’assessore Chantal Vuillermoz ha riferito la soddisfazione per i risultati della Coppa del Mondo di Snowboardcross e ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato alla realizzazione dei momenti dell’evento. Ha ricordato che è in distribuzione la pubblicazione Cervino in Inverno, che contiene non solo il calendario degli eventi, ma anche una serie di informazioni utili e un’anticipazione dei principali eventi della stagione estiva 2025. Ha ricordato che il 28 dicembre si svolgerà un concerto nella chiesa di Breuil-Cervinia, dal 28 dicembre al 4 gennaio vi saranno i Mercatini delle feste, il 29 dicembre si svolgerà la fiaccolata a Valtournenche e il 30 a Breuil-Cervinia, il 31 la festa di Capodanno si terrà a Breuil-Cervinia e il 4 gennaio le festività si concluderanno con uno spettacolo al Centro congressi. Sono state emesse due ordinanze: di divieto di sosta a Cré du Pont per consentire lo spettacolo pirotecnico e di divieto di transito e sosta nella zona del Capodanno, nonché di consumo, vendita e somministrazione per asporto in contenitori di vetro, sino al termine della manifestazione di San Silvestro.

L’assessore Rino Pascarella ha annunciato che entro dicembre 2025 sarà completato il posizionamento del sistema di videosorveglianza, con primo step di entrata in funzione a maggio 2025. Il sistema (composto di 11 postazioni con 13 telecamere, 18 antenne, 16 armadi e due videoregistratori a Valtournenche e di 15 postazioni con 25 telecamere, 18 antenne, 12 armadi e due videoregistratori a Breuil-Cervinia) è collegato con la Polizia locale e i Carabinieri. Ha auspicato che possa portare beneficio anche al corretto smaltimento dei rifiuti.

In relazione alla battitura della pista di fondo di Champlève, che compete al Club des Spots, il vicesindaco Massimo Chatrian ha riferito che l’acquisto del mezzo battipista da parte del Comune è in corso. Non si è potuto intervenire con la riparazione del mezzo attuale, che quindi non è funzionante. L’Amministrazione si è attivata per aiutare il gestore a individuare e mettere in atto una soluzione che consenta l’utilizzo della pista.

Il capogruppo Luciano Maquignaz ha chiesto di trovare una soluzione per la gestione dei rifiuti e, soprattutto dei cartoni. Ha chiesto la convocazione di una riunione con il gestore per formulare alcune proposte di miglioria. L’assessore Luca Vallet ha risposto che l’appalto è in scadenza. Ha condiviso la valutazione sulla gravità della situazione a Breuil-Cervinia. I contatti con il gestore sono quotidiani, ma gli utenti (privati e imprese) devono adottare comportamenti corretti e virtuosi. Si ipotizza la creazione di un’isola ecologica sorvegliata.

La sindaco Cicco ha concluso affermando che si è lavorato molto, in quest’anno difficile, e quotidianamente si cerca di offrire le migliori condizioni di vita ai concittadini. Ha concluso specificando di aver voluto fare proprio il sostantivo rispetto, che l’enciclopedia Treccani aveva scelto quale parola dell’anno per il 2024, “per la sua estrema attualità e rilevanza sociale”.