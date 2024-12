L'OPINIONE DI UN LETTORE: On. Manes all'appello mancano circa 17 mln di eruro

Egregio Direttore,

ho letto con interesse l’intervista al deputato della Valle d'Aosta e l'articolo pubblicato dal Suo giornale, sempre attento alle vicende politiche e impegnato nella difesa e valorizzazione della nostra Autonomia Speciale. Tuttavia, permettetemi di fare una chiosa all’articolo dei giorni scorsi intitolato "Con la finanziaria Manes porta in Valle quattro milioni e mezzo di euro".

Innanzitutto, un sincero grazie al deputato Manes per aver portato a casa 4,5 milioni di euro. Tuttavia, ritengo che l’appello di cui tanto si parla debba essere molto più ampio: mancano circa 17 milioni di euro, corrispondenti all’ammontare degli oneri di sistema che i valdostani sono costretti a pagare con le bollette dell’energia elettrica. Una gabella che non solo penalizza la nostra economia, ma lede gravemente l’autonomia della Valle d'Aosta.

Questo tributo, impugnato con forza dai consumatori, sta diventando un onere insostenibile, che non solo riflette una prassi fiscale discutibile, ma rischia di minare il principio fondamentale di autonomia sancito dallo Statuto Speciale. Infatti, la Valle d'Aosta dovrebbe essere esente da un contributo che, invece, si applica in maniera indiscriminata a tutta la popolazione nazionale. È un’imposizione che dimostra una volta di più le difficoltà burocratiche e amministrative legate alla gestione delle forniture elettriche, ma solleva anche seri interrogativi sulla trasparenza e sull’equità dei tributi imposti ai consumatori.

Per l’ennesima volta, rivolgo un appello urgente alle autorità competenti, affinché vengano adottati provvedimenti concreti per delegittimare questa tassa ingiusta, che colpisce i valdostani con una severità che non ha eguali in altre regioni d'Italia. Il nostro diritto all'autonomia deve essere tutelato con decisione e fermezza, affinché non diventi solo un principio formale, ma una realtà vissuta dai cittadini ogni giorno.

Non posso fare a meno di osservare che, in questo contesto, i nostri rappresentanti politici valdostani sembrano troppo spesso inadeguati a difendere i diritti dei valdostani. È giunto il momento che chi ci rappresenta a livello nazionale e regionale si faccia sentire in modo forte e chiaro, per proteggere le prerogative che lo Statuto Speciale ci conferisce.

Confido nel Suo impegno e in quello del Suo giornale, che da sempre ha dimostrato grande attenzione verso la nostra Autonomia, affinché questa problematica venga trattata con la serietà che merita.

Con stima,

Renzo Pieropan

Caro Renzo,



ti ringrazio per il Suo contributo, che come sempre stimola una riflessione profonda e appassionata sulla questione dell’autonomia della Valle d’Aosta e sul delicato tema degli oneri di sistema. Il tuo intervento ci offre l’opportunità di riflettere su una problematica che riguarda direttamente il benessere economico della nostra regione e il rispetto dei diritti sanciti dallo Statuto Speciale.

Condivido pienamente la tua preoccupazione riguardo agli oneri di sistema, che gravano in modo particolarmente pesante sui consumatori valdostani. È indiscutibile che la Valle d'Aosta, in virtù del suo status di regione a statuto speciale, avrebbe dovuto essere esentata da questo tributo, che non solo penalizza i cittadini, ma appare come una misura iniqua e priva di giustificazioni logiche quando applicata indiscriminatamente a tutta la popolazione nazionale, senza alcun riconoscimento delle peculiarità economiche e geografiche della nostra regione.

Il tuo accenno alla necessità di un intervento più deciso da parte delle autorità competenti è quanto mai pertinente. È evidente che il Governo centrale non può continuare a ignorare le specifiche esigenze della Valle d’Aosta, né a imporre tributi che, oltre a essere un peso economico, minano la nostra autonomia. Non possiamo permettere che la nostra regione venga trattata come un’appendice di un sistema fiscale centralizzato che non tiene conto delle differenze locali. La situazione che descrive in merito alla burocrazia e alle difficoltà amministrative legate alla gestione delle forniture elettriche è, purtroppo, un riflesso di un modello che non risponde alle reali necessità della nostra popolazione.

Detto ciò, vorrei però sottolineare che il percorso per ottenere una modifica di queste imposizioni non è privo di difficoltà. La battaglia per il riconoscimento e la tutela della nostra autonomia, così come per il ripristino di una giustizia fiscale, è lunga e complessa. È vero che i nostri rappresentanti politici a livello regionale e nazionale non sempre sono riusciti a dare una risposta adeguata a queste sfide, ma è altrettanto vero che le difficoltà per far valere i diritti della nostra regione, purtroppo, non dipendono solo dalla buona volontà dei nostri rappresentanti, ma anche dalla forza politica e dalla capacità di mobilitare consenso su temi di tale portata.

Tuttavia, il tuo appello non può essere ignorato: è fondamentale che le forze politiche valdostane si uniscano in un fronte comune per sollevare la questione in maniera incisiva e costante. L’autonomia della Valle d’Aosta non è un concetto teorico, ma una realtà che deve essere difesa con determinazione, soprattutto quando vengono messi in discussione i diritti economici e sociali dei nostri cittadini.

Come giornale, continueremo a monitorare questa situazione con la massima attenzione, dando voce a tutte le problematiche che riguardano la nostra regione e sollecitando un dibattito pubblico che possa portare, finalmente, a soluzioni concrete e rispettose dei principi di autonomia.

Ti ringrazio ancora per il tuo intervento e per l’importante riflessione che ci hai offerto. Continueremo a fare la nostra parte nella difesa dei diritti e degli interessi dei valdostani. pi.mi.