Aosta: Babbo Natale porta l'illuminazione della cinta romana di via Monte Solarolo

L'impegno della giunta Nuti per rendere la città sempre più sicura e al tempo stesso favorire gli aspetti turistico-urbanistici continua con nuove iniziative che mirano a migliorare la vivibilità e l'attrattività del nostro centro storico. Un esempio tangibile di questo impegno è l'illuminazione delle mura romane in via Monte Solarolo, finalmente resa possibile grazie alla collaborazione con Engie/Telcha, nell'ambito della convenzione sull'illuminazione pubblica. Questo intervento, che non ha comportato alcun costo aggiuntivo per il Comune, è solo uno dei numerosi miglioramenti pensati per valorizzare i monumenti storici della città e garantire una maggiore sicurezza per residenti e turisti.

L'illuminazione delle mura romane, uno dei simboli storici più importanti della nostra città, è stata realizzata con l’obiettivo di restituire un nuovo splendore a questo patrimonio architettonico, ma anche di rendere le zone circostanti più sicure e visibili, in particolare nelle ore serali. La scelta di illuminare questi luoghi è un chiaro segno di attenzione alla valorizzazione turistica, in quanto la luce aumenta l’attrattività visiva dei monumenti, migliorando l'esperienza di chi visita la città.

Oltre a questo, sono previsti interventi mirati alla sicurezza e alla fruibilità urbana, con l'installazione di semafori intelligenti e illuminazioni aggiuntive su passaggi pedonali considerati critici, come quello in viale piccolo San Bernardo. Queste modifiche hanno l'obiettivo di ottimizzare la viabilità e proteggere i pedoni, in particolare in zone ad alto traffico, favorendo un flusso più sicuro e regolare per tutti.

Un altro importante passo in questa direzione riguarda l'installazione di segnaletica informativa digitale nei principali ingressi alla città. Questi schermi, che saranno attivi a breve, forniranno informazioni utili in tempo reale ai visitatori e ai cittadini, migliorando l’orientamento e la fruizione del nostro patrimonio urbano. Questi interventi si inseriscono in un progetto più ampio di valorizzazione e innovazione della città, che cerca di coniugare la sicurezza con il miglioramento dei servizi e l’attrattività turistica.

La giunta Nuti continua, dunque, a lavorare per unire innovazione e tradizione, impegnandosi a rendere la città un luogo sempre più sicuro e accogliente, con particolare attenzione alla valorizzazione del nostro patrimonio storico e alla qualità della vita di chi la abita e la visita. Con l’illuminazione delle mura romane e gli altri progetti in corso, si conferma l'attenzione verso una città che non solo si sviluppa ma si fa anche più bella, sicura e funzionale per tutti.