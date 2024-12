Ammodernamento del Canile e Gattile Regionale; interventi in corso

Il consigliere Paolo Sammaritani ha sottolineato che oltre ai finanziamenti regionali, anche il Governo nazionale ha destinato una somma di 400mila euro per interventi strutturali nella struttura. “Si tratta di un’opera importante che deve rispondere alle nuove esigenze di ricovero e permanenza degli animali, in linea con l'evoluzione dei principi normativi ed edilizi del settore,” ha dichiarato Sammaritani, chiedendo informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori di manutenzione e ammodernamento, nonché sui tempi di completamento degli interventi. Il consigliere ha anche chiesto chiarimenti su come la Regione intenda utilizzare le risorse stanziate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in collaborazione con il Ministero delle Finanze.

L'assessore alle Opere Pubbliche, Davide Sapinet, ha risposto che i lavori in corso sono finanziati con una base d’asta di 496mila euro e riguardano diversi interventi, tra cui la riqualificazione delle aree verdi, il rifacimento della pavimentazione e degli scarichi, nonché il restauro e l’adeguamento del fabbricato gattile. Sono previsti anche lavori di ampliamento dell’area di proprietà regionale verso il piazzale della Croix Noire, la realizzazione di una nuova nursery per cuccioli e la riqualificazione dell’area per cani “fobici”. Sapinet ha aggiunto che l’Associazione Avapa, che gestisce la struttura, ha richiesto delle modifiche al progetto a seguito del cambiamento della propria presidenza. Queste modifiche sono state oggetto di discussione e valutazione tramite incontri, e solo le varianti compatibili con i lavori approvati saranno realizzabili. Il contratto per l’esecuzione dei lavori è stato firmato a settembre 2023, con la consegna effettiva dei lavori il 28 novembre dello stesso anno. I lavori sono previsti con un termine fissato per l'11 febbraio 2025, anche se l’impresa ha richiesto una sospensione parziale per l’approvazione della perizia di variante. Nel frattempo, le opere non soggette a modifica, come la riqualificazione del Box Avapa e la nuova nursery per i cuccioli, sono in fase di realizzazione.

Sapinet ha poi aggiunto che le risorse stanziate dal Ministero non sono ancora disponibili, ma che una volta ricevute, potrebbero essere utilizzate per integrare il finanziamento già previsto o per realizzare interventi aggiuntivi. Gli uffici competenti, in accordo con i gestori della struttura, provvederanno a individuare le priorità per l’utilizzo delle somme, con l’intenzione di ottimizzare gli spazi e migliorare la qualità della vita degli animali.

Il consigliere Sammaritani, nella sua replica, ha espresso speranza che le risorse dallo Stato arrivino al più presto per poter essere utilizzate in interventi aggiuntivi. Ha poi sottolineato l’importanza di un cambiamento di mentalità riguardo alla custodia degli animali. “Prima il canile era visto come un ricovero/carcere, mentre oggi parliamo di rifugi, dove gli animali possano vivere in modo più consono alle loro necessità,” ha osservato il consigliere, evidenziando che, alla luce dei nuovi indirizzi in tema di benessere animale, è necessario investire in modo intelligente e con una prospettiva che garantisca agli animali una vita migliore.

Questo intervento all'interno del Consiglio comunale segna un passo importante verso il miglioramento della struttura e della qualità della vita degli animali ospitati nel canile e gattile regionale, in linea con le esigenze moderne e le normative più avanzate in materia di benessere animale.