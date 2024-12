Il CalendEsercito 2025, la Memoria della Liberazione

Nel pomeriggio di martedì 17 dicembre, presso il Castello “Generale Cantore”, sede del comando del Centro Addestramento Alpino, è stato presentato alla comunità valdostana il CalendEsercito 2025, intitolato “L’Italia Liberata”. L’incontro ha rappresentato un momento significativo, che ha coniugato la memoria storica e il ricordo del contributo fondamentale dell’Esercito Italiano durante la Seconda Guerra Mondiale, con il rafforzamento dei legami tra la comunità locale e le istituzioni militari.

La presentazione del calendario è avvenuta in concomitanza con un altro evento importante: la presentazione del volume “L’Università Militare della Montagna di Aosta”, scritto dal Generale Antonio Vizzi. Il libro, che raccoglie storie, memorie e aneddoti sulla Scuola Militare Alpina, è stato prefato dalla Senatrice Isabella Rauti, Sottosegretario di Stato alla Difesa. Quest’opera offre una visione approfondita dell’Istituto di formazione e trasmette con forza il valore della montagna come palestra di vita, sottolineando come l’ambiente alpino sia sempre stato il contesto ideale per forgiare lo spirito di solidarietà e il coraggio che contraddistinguono gli Alpini.

Il CalendEsercito 2025 conclude una trilogia iniziata con l’edizione 2023, che ha voluto raccontare la storia dell’Italia dal momento dell’armistizio dell’8 settembre 1943 fino alla Liberazione del paese il 25 aprile 1945. Attraverso una serie di immagini e narrazioni, il calendario ripercorre gli eventi salienti della Seconda Guerra Mondiale, mettendo in luce le imprese coraggiose dei Corpi e delle unità ausiliarie dell’Esercito Italiano che hanno preso parte alla Resistenza. Non solo un omaggio alle battaglie, ma anche una riflessione sul fondamentale contributo dell’Esercito alla ricostruzione post-bellica dell’Italia. Ogni mese del calendario racconta un capitolo di quella drammatica e determinante stagione storica, con l’intento di mantenere viva la memoria e il valore del sacrificio dei soldati.

L’opera editoriale, pubblicata da Giunti Editore, è disponibile su tutte le principali piattaforme online e in libreria. Parte del ricavato delle vendite sarà destinato all’Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito. Questa istituzione fornisce assistenza a circa 500 orfani di ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, erogando sussidi annuali per la formazione scolastica e per il supporto a specifiche necessità economico-familiari.

Il CalendEsercito 2025, disponibile nel tradizionale formato da muro, può essere acquistato nei punti vendita Giunti Editore o tramite il sito ufficiale dell’editore. Con il suo ricco contenuto storico e il legame con una causa nobile, rappresenta un’occasione unica per rendere omaggio al sacrificio e all’impegno delle forze armate italiane, mantenendo viva la memoria della Liberazione e contribuendo al supporto delle famiglie dei militari caduti.