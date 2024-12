Prorogata al 20 gennaio la selezione di 30 giovani del progetto TechyourWorld Interreg France-Italia Alcotra

Sarà possibile presentare fino al 20 gennaio le candidature per il progetto TechyourWorld – Academy Transfrontaliera. La selezione riguarda trenta giovani tra i 16 e i 35 anni, con un interesse specifico per la digitalizzazione o la sostenibilità. Per partecipare, è richiesta una buona conoscenza di almeno due lingue tra italiano, francese e inglese. I selezionati potranno partecipare a workshop formativi su temi come cybersicurezza, industria 5.0, economia circolare e sviluppo sostenibile, big data e intelligenza artificiale, comunicazione digitale, webmarketing. Previsti poi due Summer Camp: due settimane intensive (2025 in Savoia e 2026 in Valle d’Aosta) dedicate alla formazione e al networking con esperti e imprenditori. Inoltre, sono programmati degli stage di un mese in mobilità presso aziende del Paese partner (Italia o Francia) o, se minorenni, uno stage nel proprio territorio. Per lo stage in mobilità è previsto un sostegno finanziario fino a 1.000 euro per coprire le spese.

Il progetto TechyourWorld – Academy Transfrontaliera coinvolge cinque Pmi valdostane e quattro piccole e medie imprese francesi di Savoia e Alta Savoia. Le Pmi valdostane selezionate sono: Brivio di Aosta; Dell’Innocenti Lamiere di Saint-Christophe; InGeoLab sempre di Saint-Christophe; Myna-Project.org di Aosta e VI.M. di Quart. Le quattro imprese francesi sono invece: Palumbo Industries di Vougy; ALPHA3i di Alby-sur-Chéran; Alpvengers di Monnetier-Mornex e HBBlab di Chavanod.

Queste nove imprese lavoreranno su progetti di innovazione, supportati da un network transfrontaliero di professionisti oltre al gruppo dei giovani selezionati. Ciò avverrà grazie a visite di scambio, cooperazione da remoto, consulenze di esperti e stage in impresa di giovani talenti digitali. Tutto ciò prenderà poi corpo nei corsi e nei laboratori di un’Academy transfrontaliera con una formazione specialistica sulle competenze IT più rilevanti per le aziende e connesse ai temi “green”. TechyourWorld sarà anche rivolto alle comunità, grazie ai Tech Club, ossia serate di divulgazione aperte al pubblico sulle sfide della digitalizzazione, incontrando imprenditori che si sono distinti nell’innovazione digitale per l’ambiente e la qualità della vita.

Il progetto è finanziato da Interreg Italia-Francia Alcotra (Alpi Latine COoperazione TRAnsfrontaliera), il programma di cooperazione per rispondere alle sfide ambientali, sociali ed economiche tra il territorio alpino tra l’Italia e la Francia.

Per ulteriori dettagli:

https://www.progettoformazione.org/servizi/interreg-alcotra/documentazione