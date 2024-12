Monopattini elettrici: Obbligo di assicurazione e nuovi costi per la sicurezza stradale

Con la riforma del Codice della Strada, promossa dal Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini, il panorama dei monopattini elettrici sta cambiando radicalmente. La nuova normativa introduce una serie di obblighi che segnano un passo importante nella responsabilizzazione degli utenti e nella protezione degli altri utenti della strada.

Tra le principali novità, l'introduzione della targa obbligatoria, del casco e, soprattutto, dell'assicurazione. Questi provvedimenti rispondono alla crescente diffusione dei monopattini elettrici nelle città italiane e alla necessità di regolare il loro uso per garantire maggiore sicurezza. La targa, che sarà un contrassegno adesivo non removibile prodotto dall’Istituto Poligrafico dello Stato, permetterà l’identificazione dei mezzi in caso di incidenti o controlli. Una misura che si affianca all'obbligo di indossare il casco, una misura di protezione che mira a ridurre il rischio di lesioni in caso di cadute o incidenti.

Il cuore della nuova normativa, però, riguarda l’assicurazione. Il governo ha stabilito che ogni conducente di monopattino elettrico dovrà stipulare una polizza di Responsabilità Civile (RC), una forma di protezione che copre i danni causati a terzi in caso di incidente. Inoltre, sarà possibile aggiungere ulteriori garanzie, come quelle per il furto o per gli infortuni, per una protezione più completa. Ma quali sono i costi per gli utenti?

Le compagnie di assicurazione hanno già risposto con diverse proposte sul mercato, ognuna con un proprio modello di copertura e tariffe. Europ Assistance ha lanciato la polizza E-Go Noproblem, che offre soluzioni a partire da 5 euro al mese per utenti singoli e 20 euro al mese per famiglie. Tariffe che si collocano nella fascia bassa, pensate per chi cerca una copertura di base. 24h Assistance, invece, propone pacchetti più articolati, con tariffe che vanno da 39 a 144 euro per coperture individuali e da 79 a 289 euro per famiglie, con l'opzione di personalizzare le garanzie. Prima Assicurazioni si distingue con una combinazione di polizze, che unisce una RC Capofamiglia, al costo di 58 euro annui, a una RC Monopattino e bici elettrica a 20,92 euro. I prezzi, però, variano in base ai dati personali dell'assicurato, un aspetto che rende l'offerta più flessibile ma anche più difficile da standardizzare.

Questi prezzi, sebbene variabili, segnano una tappa fondamentale nel riconoscimento dei monopattini elettrici come mezzi di trasporto veri e propri, con tutte le implicazioni in termini di sicurezza e responsabilità. Le compagnie di assicurazione, quindi, hanno avviato una nuova fase, proponendo soluzioni pensate per venire incontro alle esigenze di un mercato in forte espansione, ma anche per rispettare le nuove normative. L’obbligatorietà dell’assicurazione e la regolamentazione sempre più stringente sulla circolazione dei monopattini elettrici segnano il passaggio da una visione di questi veicoli come "giocattoli" a quella di veri e propri mezzi di trasporto, che richiedono attenzione e cura nella gestione dei rischi.

Il panorama della mobilità urbana sta cambiando, e con esso anche le modalità di interazione tra gli utenti della strada. La micromobilità, che fino a pochi anni fa era vista come una soluzione alternativa e marginale, ora è al centro delle politiche di sicurezza stradale. Con la targa, il casco e l’assicurazione obbligatori, i monopattini elettrici non sono più solo una moda, ma una realtà con cui tutti, utenti e pedoni, devono imparare a convivere. Il futuro della mobilità urbana, se gestito con attenzione, potrebbe portare vantaggi significativi in termini di sostenibilità, ma non senza costi, sia in termini economici che di responsabilità civile. La sfida sarà trovare l'equilibrio giusto tra innovazione e sicurezza, tra libertà di movimento e protezione dei più vulnerabili.