Domani il funerale di Angelo Puglisi mort0 in uno scontro con un pullman

Un tragico incidente stradale ha strappato alla vita Angelo Puglisi, un uomo di 53 anni, padre di tre figli, la sera di sabato 14 dicembre, lungo la statale 26 a Villeneuve. La sua Fiat Punto, dopo aver tamponato un’altra auto, è finita nella corsia opposta, dove ha impattato violentemente con un pullman di linea diretto a Courmayeur. Nonostante i soccorsi tempestivi, per Puglisi non c'è stato nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere a causa dell’impatto devastante.

Domani, alle 14.30, la comunità di Aymavilles si raccoglierà per salutarlo nell’ultimo abbraccio. Il funerale si terrà presso la chiesa parrocchiale del paese, dove amici, parenti e conoscenti si stringeranno attorno alla sua famiglia. La camera mortuaria, allestita al cimitero di Aosta, accoglierà la salma già a partire dal pomeriggio di oggi, con la recita del rosario prevista per le 19.30.

Cuoco alle Terme di Pré-Saint-Didier, Puglisi era conosciuto per la sua serietà e dedizione al lavoro, ma soprattutto per essere un padre amorevole. La sua morte improvvisa ha lasciato un vuoto incolmabile, e la sua famiglia, distrutta dal dolore, si prepara ad affrontare un dolore che nessuna parola può lenire. I carabinieri stanno ancora indagando per chiarire la dinamica dell’incidente, mentre la notizia della sua morte ha scosso profondamente l'intera comunità. La tragedia ha riportato all'attenzione la fragilità della vita e la necessità di restare sempre uniti di fronte alle difficoltà.