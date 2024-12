Portes ouvertes : visite de la Ve classe de l'Isiltp de Verrès

Dans l'après-midi d'hier, lundi 16 décembre 2024, dans le cadre du projet "Portes ouvertes", le Conseil de la Vallée a eu le plaisir d'accueillir les élèves de la Ve classe du Lycée linguistique Esabac de l'Isiltp de Verrès. Accompagnés de leurs enseignantes Stéphanie Fasano, Manuela Lanterna et Maria Silvia Zanetti, les étudiants ont eu l'opportunité de découvrir le fonctionnement de l'Assemblée législative de la Région autonome Vallée d'Aoste.

Après une présentation détaillée de l’histoire du Conseil et de son organisation, les élèves ont été invités à participer activement à un débat sur un sujet particulièrement pertinent pour eux : l'enseignement en langue française. Ce débat a permis aux futurs conseillers de réfléchir sur les enjeux liés à l’utilisation des langues dans le système éducatif local, en particulier la place du français, qui, bien qu’étant l’une des langues officielles de la région, fait face à des défis dans certains contextes éducatifs.

Les discussions ont permis de mettre en lumière les besoins et les aspirations des jeunes en matière d'enseignement bilingue, et ont offert une occasion précieuse pour les étudiants de s'immerger dans les questions liées à la gestion des langues dans les institutions locales. Cette rencontre, véritable échange d'idées, a contribué à renforcer les liens entre les jeunes générations et les institutions régionales, tout en soulignant l'importance de la préservation et de la promotion des langues locales dans l'éducation.