Chatrian (Uv) 'nel Bilancio 2025 investimenti strategici per un futuro sostenibile e inclusivo della Valle d'Aosta

Albert Chatrian, Presidente della Terza Commissione consiliare "Assetto del territorio" della Regione Valle d'Aosta, condivide i dettagli del bilancio regionale 2025 e le principali scelte della maggioranza. Chatrian espone le priorità per l'anno in corso, tra cui gli investimenti in sanità, istruzione, ambiente e infrastrutture, e spiega come il bilancio risponda alle sfide legate al cambiamento climatico, al lavoro e al futuro dei giovani. Quali sono i principali punti salienti del bilancio regionale per il 2025?

"Il bilancio per il 2025 è un bilancio di forte impegno per il futuro della Valle d'Aosta, con una previsione di entrate in crescita che saranno destinate, in via prioritaria, a investimenti cruciali per la nostra regione. Sono previsti fondi significativi per la sanità e gli enti locali, che insieme all’istruzione assorbiranno quasi la metà delle somme stanziate. In particolare, stiamo guardando a un miliardo 897 milioni per il 2025, con una progressiva contrazione per gli anni successivi, ma sempre mantenendo alta l’attenzione sugli investimenti strategici."

Gli investimenti sono quindi una delle priorità di questo bilancio?

"Assolutamente sì. Gli investimenti sono una priorità fondamentale. Due aspetti principali su cui la maggioranza ha lavorato e continuerà a impegnarsi sono l’ammodernamento delle infrastrutture sanitarie e il sostegno all’istruzione superiore. Un primo esempio è la costruzione del nuovo ospedale, per cui a breve pubblicheremo il bando di gara. Poi c’è il secondo lotto dell’università, che rappresenta un altro passo significativo per il futuro della nostra regione. Un altro investimento strategico riguarda gli impianti a fune nelle stazioni sciistiche, dove metteremo risorse per rinnovare molte infrastrutture."

Oltre alla sanità e istruzione, anche l'ambiente e il territorio sono stati al centro delle scelte?

"Certo. Un altro punto fondamentale su cui ci siamo concentrati è la tutela del territorio e dell’ambiente. In un periodo in cui i cambiamenti climatici sono una realtà con cui dobbiamo fare i conti, abbiamo deciso di mettere a disposizione risorse per il presidio del territorio, investendo nella salvaguardia dell’ambiente e nella protezione delle nostre risorse naturali. Inoltre, stiamo puntando sul ripristino dell’aereostazione, un altro progetto che considera la valorizzazione delle nostre infrastrutture e la qualità della vita dei cittadini."

Il bilancio sembra essere il risultato di un "compromesso" tra diverse esigenze politiche. Qual è il suo giudizio sulla sintesi raggiunta in maggioranza?

"Il bilancio che stiamo presentando può sembrare, a seconda dei punti di vista, troppo autonomista o troppo unionista, oppure ancora troppo progressista. Ma quando si è in maggioranza, il compito è proprio quello di trovare delle sintesi che siano vitali, anche se a volte complicate. Ogni scelta è il risultato di un confronto profondo tra le diverse esigenze e le priorità del nostro territorio. Credo che siamo riusciti a dare una risposta concreta a queste sfide, cercando soluzioni pratiche per le problematiche quotidiane dei nostri cittadini, ma anche per quelle più urgenti, come il cambiamento climatico, il futuro dei giovani e la creazione di nuove opportunità di lavoro."

Cosa si sta facendo per affrontare le sfide legate al lavoro e al futuro dei giovani?

"Le scelte fatte in questa legislatura sono state guidate da un approccio moderno, ma sempre basato sulla nostra identità. Siamo convinti che, per affrontare le sfide del cambiamento climatico e garantire un futuro sostenibile per i giovani, siano necessarie politiche innovative. In questo bilancio, ad esempio, sono previsti investimenti che riguardano direttamente il settore del lavoro, con l’obiettivo di incentivare l’occupazione giovanile e favorire la transizione verso un’economia verde e sostenibile. Inoltre, puntiamo molto sulla formazione, cercando di creare opportunità educative che possano rispondere alle esigenze del mercato del lavoro di domani."

Quali sono le aspettative per l’approvazione di questo bilancio?

"Le aspettative sono positive. Il bilancio che stiamo discutendo oggi è un bilancio ambizioso, che guarda al futuro, ma che non dimentica le esigenze immediate della nostra comunità. Sarà un percorso lungo, ma siamo convinti che le scelte fatte porteranno nuove opportunità ai cittadini della Valle d'Aosta. È un bilancio che guarda anche al cambiamento, al lavoro, alla sostenibilità e alla qualità della vita. Credo che, a lungo termine, ci aiuterà a rendere la nostra regione un luogo ancora più forte, coeso e capace di affrontare le sfide del futuro."

Merci