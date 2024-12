A dicembre l’iniziativa “Je L’ouvre: un pacchetto di prestiti confezionati ad arte”

L’Assessorato dei Beni e Attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali informa che la Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta organizza l’iniziativa “Je L’ouvre: un pacchetto di prestiti confezionati ad arte”, un dicembre ricco di sorprese per soddisfare ogni gusto.

A partire da giovedì 12 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio, all’interno del quale potranno trovare tre proposte diverse, tra cui romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca.

Quest’anno la frase breve che accompagnerà i pacchetti e da cui gli utenti potranno farsi ispirare nella scelta è: “È il momento…”, perché esiste per tutti qualcosa che non si ha mai avuto il coraggio di iniziare, una strada nuova da esplorare, una curiosità da soddisfare, un momento da cogliere. Spesso si resta fedeli allo stesso stile di libri, di film o di musica, ma grazie a questa iniziativa si intende aprire uno spazio per la scoperta!

Giocando con il nome del famoso museo parigino, sede di capolavori senza tempo, la Biblioteca invita ad ampliare l’ambito dei propri interessi scegliendo il pacchetto a “scatola chiusa” proposto dalla Biblioteca, un piccolo ma significativo passo per conoscere meglio sé stessi e il mondo e, magari, ampliare i propri orizzonti e capire meglio gli altri, arricchendo, allo stesso tempo, la propria cultura individuale. Tutto il personale della Biblioteca partecipa alla progettazione dei pacchetti sorpresa. La composizione dei pacchi è, dunque, il frutto di un’azione collettiva, per sottolineare come la biblioteca sia il luogo della conoscenza e dello sviluppo personale ma anche dell’accoglienza e della condivisione.

Ai piedi dell'albero al primo piano della Biblioteca, all’ingresso della Sezione adulti, gli utenti troveranno i pacchetti pronti da prendere, associati al suggerimento “È il momento…”, selezionando tra tantissimi e diversi argomenti che indicano il contenuto di ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, filosofia, salute, storia, viaggi e tanto altro ancora.

Anche presso la Sezione ragazzi i piccoli utenti potranno scegliere un pacchetto adatto alla loro età, il cui contenuto sarà richiamato da un’immagine ad esso apposta.

Dopo aver scelto, ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito, la cui durata rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per CD e DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.

I pacchi saranno esposti, fino al loro esaurimento, all'ingresso della Sezione adulti e della Sezione ragazzi.