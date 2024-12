Recupero di calore e sostenibilità: Aosta avvia il primo impianto industriale di teleriscaldamento

Il recupero del calore in eccesso delle attività industriali è una risorsa fondamentale per migliorare l’efficienza energetica e contribuire alla sostenibilità ambientale. Questo principio è alla base dell'iniziativa che ha visto la realizzazione di un nuovo impianto di recupero di calore a favore della rete di teleriscaldamento della città di Aosta. Il progetto, nato dalla collaborazione tra Telcha, parte del Gruppo ENGIE, e Cogne Acciai Speciali, si concretizza oggi con l'inaugurazione dell'impianto, il primo di questo tipo in Valle d'Aosta.

L'iniziativa consiste nel recupero del calore a alte temperature (circa 90°C) proveniente dal forno fusorio dell'acciaieria, un'importante fonte energetica che, attraverso un sistema di tubazioni, sarà trasferita alla centrale di teleriscaldamento cittadina. Il progetto, che si è concluso nei tempi previsti e con un investimento di circa 5 milioni di euro, prevede il collegamento dell'acciaieria alla rete di teleriscaldamento tramite 1,2 km di nuove tubazioni. L’impianto si aggiunge a un sistema di cogenerazione già attivo che sfrutta il calore a bassa temperatura dalle acque di raffreddamento dell’acciaieria.

Grazie a questo recupero energetico, la centrale di teleriscaldamento di Aosta vedrà una significativa riduzione delle sue emissioni di CO2, con un abbattimento previsto di oltre 11.400 tonnellate di anidride carbonica all'anno. Un impatto positivo sull’ambiente che equivale a quello prodotto da circa 230.000 alberi piantati.

Per esemplificare la portata, l'abbattimento di 11.400 tonnellate di CO2 annue è pari all'emissione di circa 2.500 auto medie che percorrono 15.000 chilometri all'anno, tenendo conto delle medie emissioni di CO2 per veicolo.

Inoltre, questa iniziativa non solo aiuta a ridurre le emissioni, ma contribuisce a rendere il sistema di teleriscaldamento cittadino ancora più efficiente, migliorando la sostenibilità complessiva del servizio.

L'inaugurazione dell'impianto rappresenta un passo importante verso la transizione ecologica in Valle d'Aosta, dimostrando come soluzioni innovative e industriali possano rispondere alle sfide ambientali. Questo modello di economia circolare, che trasforma una risorsa energetica non sfruttata in un vantaggio per la comunità, offre un importante spunto per altre realtà industriali, stimolando il settore a esplorare soluzioni analoghe per ottimizzare il consumo di energia e ridurre l'impatto ambientale.

Il progetto rappresenta anche una conferma dell'impegno di Cogne Acciai Speciali e Telcha verso un futuro più sostenibile, dove l’efficienza energetica e la riduzione delle emissioni divengono priorità condivise. Il successo dell'iniziativa è un segno tangibile della capacità di innovare, mantenendo al contempo una forte responsabilità verso l’ambiente e il territorio, e si inserisce in un contesto di crescente diffusione del teleriscaldamento, che, secondo studi recenti, ha ancora un ampio potenziale di sviluppo in Italia.