Le leggi di bilancio della Regione al centro dell'adunanza del Consiglio regionale

Il Consiglio Valle è convocato in via ordinaria da lunedì 9 (con inizio alle ore 15.00) fino a giovedì 12 dicembre 2024 per trattare i disegni di legge in materia di bilancio: la legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027, sui quali la seconda Commissione "Affari generali" ha espresso parere favorevole a maggioranza nella riunione del 3 dicembre. Relatori dei provvedimenti sono il Presidente della seconda Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD), per la maggioranza, e il Capogruppo di Rassemblement Valdôtain, Stefano Aggravi, per la minoranza.

L'Assemblea prenderà anche atto di sette relazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti: esiti del controllo relativo al rendiconto dell'esercizio 2022 e ai controlli interni 2022 e 2023 del Comune di Aosta; relazione del Presidente della Regione sul sistema dei controlli interni e di quelli effettuati nel 2022 e 2023; bilancio di previsione della Regione per gli esercizi finanziari 2024-2026; piano di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione al 31 dicembre 2022; esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2022 dei Comuni valdostani con popolazione inferiore a 5mila abitanti; rapporto sullo stato di attuazione del Pnrr in Valle d'Aosta, primo semestre 2024; controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Cervino Spa per il periodo 2020-2023.

In merito all'attività ispettiva, sono state depositate due interrogazioni dal gruppo Lega Vallée d'Aoste: tempistiche per la riqualificazione della strada regionale n. 47 di Cogne in corrispondenza del castello di Aymavilles; recepimento della legge "Salva casa" sulla semplificazione edilizia e urbanistica.

Delle tre interpellanze una è del gruppo Lega Vallée d'Aoste e riguarda le azioni per prevenire eventuali futuri contenziosi per il riconoscimento delle progressioni economiche dei docenti relative all'anno 2013.

Il gruppo Progetto Civico progressista con un'interpellanza chiede di conoscere gli esiti degli approfondimenti sulle modifiche alla legge regionale in materia di locazioni brevi per finalità turistiche (lr 11/2023).

Una interpellanza anche per il gruppo Rassemblement Valdôtain che chiede informazioni sugli scavi archeologici nella fase di ampliamento dell'ospedale Parini.

All'ordine del giorno figurano anche dieci mozioni rinviate da precedenti adunanze, di cui tre del gruppo Forza Italia: prevenzione del degrado urbano in piazza Severino Caveri ad Aosta; predisposizione di adeguate risorse nel prossimo bilancio per la ristrutturazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica obsoleti; sensibilizzazione della Polizia locale per un maggiore controllo del corretto utilizzo dei monopattini.

Tre le mozioni del gruppo Lega Vallée d'Aoste: impegno del Presidente della Regione ad affermare e sostenere la legittima adozione da parte del Governo nazionale di politiche di difesa dei confini nazionali; adozione di linee guida per il sistema di istruzione regionale sulle tematiche dell'educazione affettiva e sessuale; revisione delle normative riguardanti gli eventi culturali e gli spettacoli dal vivo.

Con due mozioni il gruppo Progetto Civico Progressista chiede l'impegno per l'approvazione da parte del Parlamento di una riforma di legge sulla cittadinanza che includa il principio dello "Ius Scholae" e sollecita la richiesta al Governo nazionale per il riconoscimento a tutti gli effetti dello Stato palestinese.

Il gruppo Rassemblement Valdôtain discuterà due mozioni: la prima riguarda l'adeguamento della delibera regionale sullo smaltimento e recupero dei rifiuti all'evoluzione normativa nazionale ed europea mentre con la seconda invita a destinare risorse per l'indennità sanitaria temporanea al personale della dirigenza sanitaria non medica e alle professioni sanitarie.