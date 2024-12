Saint-Christophe e Châtillon: Notizie dalle ultime sedute del Consiglio Comunale

Consiglio comunale di Saint-Christophe si è riunito giovedì 28 novembre 2024, aprendo i lavori con l’approvazione dei verbali della seduta precedente. Il sindaco Paolo Cheney ha fatto delle comunicazioni, annunciando che l'Amministrazione ha completato il programma di consiliatura. Successivamente, ha informato il Consiglio sulla richiesta dell'Istituzione scolastica Mont Emilius 2 di modificare l'orario della scuola secondaria di primo grado del Villair di Quart, frequentata anche dagli alunni di Saint-Christophe. La proposta prevedeva la rimozione della giornata del sabato, sostituendola con due rientri pomeridiani. Dopo aver discusso con il collega di Quart, il sindaco ha sollevato alcune preoccupazioni, tra cui la mancanza di un servizio mensa nella struttura scolastica e le implicazioni sulla riorganizzazione dei trasporti pubblici. Considerando anche la necessità di una significativa ristrutturazione dell'immobile, ha deciso di non esprimere un parere favorevole alla richiesta, pur precisando che quest’ultima non era vincolante per l’Istituzione scolastica.

L'assessore all'ambiente, commercio e artigianato Giulia Gerbore ha illustrato il nuovo appalto per la raccolta e gestione dei rifiuti nel subATO B, avviato il 1° ottobre. La fase iniziale del servizio durerà tre mesi, seguita da due anni di transizione, prima di passare a una gestione in concessione a partire dal 2027. Durante i primi mesi non ci saranno grandi cambiamenti, per evitare disagi, ma nel marzo 2025 verranno introdotte novità come il ritiro delle tessere per gli utenti e l’installazione di nuovi contenitori stradali informatizzati, che sostituiranno gli attuali molok interrati. A partire dal 2026, verrà avviato il porta a porta per il verde nelle zone urbanizzate, mentre i Centri di conferimento vedranno un incremento degli orari di apertura, riservati ai residenti del subATO B. Saranno anche previste campagne di sensibilizzazione e progetti educativi nelle scuole per informare i cittadini sulla gestione dei rifiuti.

Il vicesindaco Corrado Giachino ha poi aggiornato il Consiglio sui lavori di posa della fibra ottica. Il primo lotto dei lavori è stato completato il 28 novembre, coprendo il 75% del territorio comunale, con i servizi di connettività che saranno disponibili a partire dai primi mesi del 2025, grazie al progetto Bul (Banda Ultra Larga). Nel 2024 inizierà il secondo lotto, affidato a Fibercop, che porterà la fibra fino a casa (Ftth), con velocità fino a 10 Gigabit al secondo.

Il sindaco ha anche relazionato sugli incontri riguardanti le Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Ha spiegato che l’obiettivo non è generare profitti, ma ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e favorire l’autoconsumo. Saint-Christophe è già quasi autosufficiente in termini di energia, con una potenza di circa 180 kW installata. Per la creazione di una Cer, il Comune sta valutando se aderire a una cer regionale o a una che colleghi i singoli comuni attraverso cabine primarie condivise. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) prevede contributi per la costituzione delle Cer, e il Comune sta cercando di rispettare le scadenze per accedere ai finanziamenti.

Il Consiglio ha anche approvato all'unanimità la settima variazione al Bilancio di previsione 2024/26, per un aumento di spesa legato al rinnovo del contratto dei dipendenti comunali, che comporterà un incremento dei compensi del 14% per gli anni 2022-2024. Inoltre, è stato approvato il nuovo contratto di comodato d’uso gratuito per l’immobile in frazione Nicolin, che ospita l’asilo nido, con la gestione che resterà in capo all'Unité des Communes Mont-Émilius.

Il Consiglio comunale di Châtillon, riunitosi il 30 novembre, ha approvato la modifica della convenzione con l’Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin per l’esercizio associato di funzioni comunali per l’anno 2024. Grazie a un finanziamento regionale, il Comune ha potuto ottenere un risparmio di 22.400 euro, che si rifletterà anche sulla convenzione per il 2025. Con il voto contrario dell’opposizione, è stata approvata la quinta variazione al Bilancio di previsione pluriennale e al Documento unico di programmazione strategica per il triennio 2024/26, con un’importante destinazione di fondi per le manutenzioni straordinarie di impianti e strade.

L’assessore Elsa Frutaz ha spiegato che le risorse derivanti da economie e assestamenti saranno utilizzate per interventi come la manutenzione della centrale termica della stazione e l’impianto di riscaldamento dell’asilo Rigollet. La minoranza ha sollevato alcune preoccupazioni, in particolare per il fatto che alcuni interventi previsti nel 2024 non saranno realizzati come pianificato. In risposta, il sindaco Dujany ha spiegato che le progettazioni esecutive sono in fase di consegna e che i fondi saranno pronti per essere utilizzati non appena disponibili.

Il Consiglio ha anche discusso la gestione del traffico invernale, in particolare riguardo al semaforo di accesso al centro storico. Il sindaco ha spiegato che la costruzione della rotatoria in via Chanoux si concluderà il 6 dicembre, e che il traffico sarà monitorato per evitare disagi, con un piano per gestire i flussi in modo più efficiente. Inoltre, sono stati discussi i nuovi addobbi natalizi, con l’opzione di piastrelle all’uncinetto realizzate da volontari che decorano diverse zone del paese. La minoranza ha espresso disappunto per l’assenza di un grande albero di Natale, ma il sindaco ha giustificato la scelta con una decorazione alternativa che coinvolge la comunità.

La seduta si è conclusa con alcune interrogazioni dei consiglieri, inclusi temi legati alla riduzione dei parcheggi e alla gestione delle strutture pubbliche.