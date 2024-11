ALLE ORE 16 PREVISTA RIAPERTURA STADA PER AYAS

Lo smottamento, che si è verificato alle prime luci di ieri, ha coinvolto due mezzi della ditta incaricata dei lavori nel cantiere. Fortunatamente, non si registrano feriti o persone coinvolte nell'incidente. L'evento ha causato l’interruzione del traffico in entrambe le direzioni, creando notevoli disagi per gli automobilisti in transito.

Immediatamente dopo l'incidente, le autorità locali hanno avviato un sopralluogo e coordinato le operazioni di messa in sicurezza. Alcune imprese specializzate sono già al lavoro per rimuovere il materiale franoso e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Le attività di sgombero, che avvengono in sicurezza, continueranno anche nella giornata di oggi. Gli interventi sono stati programmati per completarsi entro la giornata di domani, con una previsione di riapertura della strada intorno alle ore 16.

Nel frattempo, per agevolare il traffico, sono stati predisposti percorsi alternativi attraverso il Col d'Arlaz, il Col Tzecore e il Col de Joux, che permettono di aggirare l'area interessata dallo smottamento. Le autorità invitano gli automobilisti a seguire le indicazioni per evitare ulteriori disagi.

Si raccomanda a tutti coloro che viaggiano nella zona di prestare attenzione alle segnalazioni e di rispettare le indicazioni delle forze dell'ordine.